Los desnudos en las escenas de "Game of Thrones" no fueron del todo agradables para la actriz Emilia Clarke, quien interpretó a Khaleesi en la exitosa serie épica de HBO.

La intérprete de 33 años, confesó al podcast Armchair Expert que durante la primera temporada no puso en duda las escenas que contemplaba el guion debido a su inexperiencia en este tipo de mega producciones.

"Acepté el trabajo y luego me enviaron los guiones y los estaba leyendo, y dije '¡Ah, ahí está la trampa!' Pero recién había salido de la escuela de teatro, entonces lo enfoqué como un trabajo: si está el guion, entonces es claramente necesario, esto es lo que es y va a tener sentido", comentó.

De acuerdo a sus palabras, no tenía idea de qué hacía en los primeros episodios y solo se vio desnuda "con toda esa gente ahí y no sabía a lo que estaba destinada a hacer ni lo que se esperaba de mí".

Pero avanzada la serie, entendió que debía mostrar su incomodidad, algo en lo que fue fundamental el apoyo del actor Jason Momoa.

La estrella de "GOT" manifestó además que estos desnudos en la ficción de David Benioff y D.B Weiss, han hecho que otros directores quieran que aparezca así en sus proyectos, señalándole incluso que es para "no decepcionar a los fanáticos de 'Game of Thrones'", a lo que ella ha respondido con firmeza.