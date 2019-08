Para Eva Longoria, el 19 de junio de 2018 fue un día muy especial pues la llegada de su primer hijo, Santiago Enrique, vino a cambiarle la vida por completo. Pero, en una reciente entrevista, la actriz confesó que sus primeros meses como mamá no fueron nada sencillos y habló de cuáles fueron las complicaciones que tuvo.

Eva relató al portal “Extra TV” que cuando comenzaba a grabar la cinta “Dora and the Lost City of Gold” su bebé apenas tenía dos meses de nacido, así que tuvo que compaginar sus compromisos laborales con la maternidad y en varias ocasiones se vio en la necesidad de alimentar a su hijo pleno set de grabación, uno de los cuales estaba situado en una jungla cien por cien auténtica.

"Creo que fue la primera vez que he tenido que interpretar a una madre siendo ya madre. Santiago era todavía muy pequeño y estaba en plena lactancia, así que le tenía que alimentar en el mismo set de rodaje, en la jungla donde rodamos buena parte del filme", reveló la actriz.

Longoria destacó la labor que hacen todas las madres día con día y reconoció que no es tarea sencilla; sin embargo, siempre ha estado muy contenta de que su pequeño la acompañe en el set de grabación y a todos lados.

Respecto a su participación en la película “Dora and the Lost City of Gold”, la actriz señaló que se unió a esta producción porque es una cinta latina.