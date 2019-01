La veterana actriz Glenn Close, protagonista de The Wife, obtuvo anoche el premio a mejor actriz en la categoría de drama durante la ceremonia de los Golden Globe Awards.

Su reacción fue de gran emoción e incluso soltó lágrimas mientras caminó a ofrecer un discurso que logró impresionar a la audiencia, sobre todo, cuando habló acerca de cómo el rol que le mereció el galardón se relaciona con su propia vida.

Fue un trabajo de "mucha introspección", mencionó la actriz. "Me hacía pensar en mi madre, quien, realmente se dedicó a mi padre toda la vida y a los 80 años le dijo: 'creo que no he logrado nada", relató.

En “The Wife”, Close encarna a una talentosa mujer que decide quedarse a la sombra de su esposo, solo para verlo triunfar a él, mientras ella vive en la insatisfacción personal y profesional. La actriz compitió en la categoría de actriz dramática con otras destacadas colegas: Lady Gaga (A Star is Born), Nicole Kidman (Destroyer), Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me) y Rosamund Pike (A Private War).

Al inicio de su mensaje, Close- de 71 años- agradeció a la Asociación y las demás actrices nominadas.

"Es un gran honor estar con mi hermanas en esta categoría y espero compartir más tiempo con ustedes todo lo que hicieron este año, las razones por las que están aquí. Todas deberíamos estar aquí, es todo lo que puedo decir", dijo.

Luego reconoció al director del filme, Björn Runge, y bromeó con el hecho de que el tiempo que tomó realizarlo -14 años- quizás se relaciona al hecho de que se llama “The Wife” (“La esposa”).

Close aprovechó para enviar un mensaje a las mujeres que consideran renunciar a sus aspiraciones por cumplir las expectativas de otros.

"A lo largo de esta experiencia pensé que las mujeres hacemos lo que se espera de nosotras. Mujeres, somos cuidadoras, tenemos hijos y esposos, si tenemos suerte. Pero tenemos que seguir nuestros sueños. Tenemos que decir 'sí lo puedo hacer y debería permitirme hacerlo'. Cuando era pequeña me sentía como Muhammad Ali, sentía que mi destino era ser actriz. En septiembre serán 45 años que llevo trabajando como actriz y no puedo imaginar una vida más maravillosa", se sinceró la actriz, a quien la audiencia respondió con una ovación de pie.

Otra de las actrices que aprovechó la oportunidad para empoderar a las mujeres fue Regina King. Cuando subió al escenario a recoger su Globo a la mejor actriz de reparto por su rol en la película ‘If Beale Street Could Talk’, lanzó una promesa y una exhortación.

"Nuestros micrófonos son grandes y podemos hablar a mucha gente. Prometo que todo lo que voy a producir en los próximos dos años va a contar con un 50% de mujeres", prometió. Luego, la actriz retó a todos los presentes "con poder" a hacer lo mismo.