Joaquin Phoenix se unió al llamado a las autoridades de Nueva York para liberar a algunos prisioneros de las cárceles locales ante el creciente contagio por coronavirus.

El galardonado intérprete con el Oscar a Mejor Actor por su interpretación del Joker habló de las repercusiones del virus.

"La propagación del coronavirus en las cárceles amenaza la salud y la seguridad de todos nosotros. Cuando estás encarcelado no existe la distancia social y garantizar una buena higiene no es una opción", dijo en el contexto de la campaña Release Aging People in Prison.

El ganador del Oscar añadió que los líderes «deben hacer todo lo posible para evitar que las personas encarceladas y los que trabajan en las cárceles, enfermen y propaguen el virus«.