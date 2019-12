El próximo año se estrenará una secuela de una de las franquicias más queridas de los 80s: "Ghostbusters" ("Los cazafantasmas"). Jason Reitman, hijo del director de las dos cintas originales Ivan Reitman, estará a cargo de este proyecto que será estrenado (tentativamente) en julio del 2020.

Y para calentar motores, Sony Pictures lanzó el primer tráiler de esta cinta que comenzó su rodaje el pasado 13 de julio, y que ahora muestra las primeras escenas de este proyecto.

Hace unos meses se publicó un mensaje en Instagram con una foto de las ruedas del Ecto-1, lo que confirma que esta película, a diferencia de tantos proyectos, si revivirá a film original.

Se sabe que los protagonistas de la nueva cinta serán: Paul Rudd ("Ant-Man"), también se sabe que estarán en la cinta Carrie Coon ("Fargo"), Finn Wolfhard ("Stranger Things", "It") y McKenna Grace ("The Haunting of Hill House").