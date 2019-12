Si usted es fanático de la saga de Star Wars sepa que mañana, a partir de las 10:00 a.m., iniciará la preventa de boletos para la película "Star Wars: The Rise of Skywalker”, confirmó la gerencia de Caribbean Cinemas.

La película estrena en Puerto Rico el jueves 19 de diciembre.

“Tan pronto abra cada sala de cine de Caribbean Cinemas se empezarán a vender los boletos; también a través de caribbeabcinemas.com”, admitió Natalie Cruz, gerente de Caribbean Cinemas en San Patricio Plaza.

En las más de 30 salas de cine a través de la isla se realizará la preventa según el horario de apertura de cada localidad. Ortiz aseguró que no habrá límites de boletos, por lo que puede adquirir la cantidad que desee.

“Hay mucho público preguntando por la preventa y la película”, por lo que esperan una gran cantidad de personas ansiosas por ser de los primeros en conocer la conclusión de la saga de ciencia ficción creada por George Lucas y cuya primera cinta llegó a los cines en 1977.