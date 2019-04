A propósito de la celebración de su primera década, el Festival de Cine Europeo de Puerto Rico propone disfrutar este año de una propuesta cinematográfica que, ante todo, provocará la risa.

Harold Joel Leonard, director del festival desde septiembre de este año, sostuvo que la determinación de hacer una selección de filmes mayormente cómicos respondió al deseo de festejar que el evento vuelve a renacer después de haber enfrentado las dificultades que dejó el huracán María y afectaron la pasada edición.

“El año pasado fue un desastre general para el país. Van a ver el cambio en la programación y la calidad de las películas. Todas han sido premiadas en festivales de Europa”, explicó Leonard.

Esta fiesta del cine, organizada por la Alianza Francesa de Puerto Rico, inició hoy y finaliza el 10 abril en Fine Arts de Miramar. La selección incluye 20 filmes de 14 países europeos y cuatro cortometrajes nacionales.

Entre los títulos también se encuentran filmes con temáticas sobre las transiciones a través de las etapas de la vida. Tal es el caso de Ice Mother, de la República Checa, una película que trata acerca de una mujer viuda que a sus 67 años vuelve a encontrar el amor, situación que trastoca la relación de entrega que ha mantenido con dos hijos que no la valoran. Este largometraje obtuvo numerosos premios en su país de origen y en Europa.

“Younger Days”, de Holanda, también explora los cambios que trae la edad cuando un grupo de amigos que en la juventud formaban una banda de rock se reúnen nuevamente para darle el último adiós a uno de sus miembros. Entonces, se enfrentan a una realidad: muchas cosas no son como antes.

Para el público que desee reír, Leonard recomendó Cassandro, the Exótico!, que narra la historia de un luchador gay a punto de su retiro. Este es un filme conmovedor y cómico que obtuvo varios reconocimientos en Francia, país de origen de sus productores.

Del género de la comedia romántica también llega de Noruega a las salas de Fine Arts Staying Alive, que narra lo que ocurre cuando una mujer descubre que su marido y padre de sus dos hijos le está siendo infiel.

En la misma línea de los enredos románticos, se proyectará The Trouble with you, la comedia romántica más aclamada en Francia el año pasado. En esta película una viuda descubre que su esposo envió a un hombre inocente a la cárcel para encubrir sus propios crímenes.

Mientras, Bad Investigate, de Portugal, trata de un policía corrupto que contrata a dos hombres para atrapar a un delincuente que se dirige a España.

Leonard sostuvo que entre sus planes para el festival se encuentra aumentar la cantidad de películas francesas que se exhiben en la isla durante todo el año.

Los cortos de aquí

Como todos los años, una parte fundamental del festival es la competencia de cortos realizados en Puerto Rico “Cortadito”. Los trabajos serán presentados el 6, 7 y 9 de abril.

El que resulte ganador recibirá como premio la oportunidad de presentar su trabajo en un festival de cine en Europa. Además, en los próximos meses, estos cortos serán presentados en diferentes pueblos de la isla.