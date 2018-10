Los Ángeles - El polifacético artista latino Lin-Manuel Miranda anunció hoy que ha comenzado un proceso de selección de actores ("casting") por internet para la adaptación cinematográfica de su musical "In the Heights".

"Oh, Quiara A. Hudes (guionista de la película) y yo hemos esperado por tanto tiempo este día... Es la búsqueda mundial del reparto de 'In the Heights'. Y comienzo ahora mismo", dijo Miranda en su perfil de Twitter.

Miranda y el estudio Warner Bros. han invitado a todos los artistas que quieran aparecer en la película a que envíen sus vídeos por internet antes del 7 de noviembre.

Los candidatos pueden elegir entre dos personajes masculinos y dos femeninos para grabar sus pruebas de "casting".

Esta convocatoria llega un día después de que el medio especializado Variety informara de que el actor latino Anthony Ramos negocia protagonizar "In the Heights".

Si finalmente las conversaciones llegaran a buen puerto, Ramos y Miranda, ambos estadounidenses de origen puertorriqueño, se reunirían después de haber trabajado juntos en los escenarios de Broadway en el exitoso musical "Hamilton".

Ramos ha interpretado este año al gran confidente de Lady Gaga en la nueva versión de "A Star is Born" que ha dirigido y coprotagonizado Bradley Cooper.

"In the Heights", obra que se estrenó en 2005, se centraba en las vidas y los dilemas de un grupo de hispanos en el barrio neoyorquino de Washington Heights.

Esta cinta contaba con el respaldo de The Weinstein Company, pero, tras el hundimiento de la compañía debido a las múltiples acusaciones de agresión sexual en contra del productor Harvey Weinstein, los derechos de "In the Heights" fueron adquiridos en mayo por el estudio Warner Bros.

John M. Chu, que ha triunfado recientemente con la comedia romántica "Crazy Rich Asians", será el director de este largometraje que contará con Miranda como productor y cuyo estreno está previsto para el 26 de junio de 2020.