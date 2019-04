La actriz puertorriqueña Marisé "Tata" Álvarez puede dar fe de que ningún proyecto actoral, por más pequeño que sea, puede subestimarse, pues gracias a su participación en un cortometaje que realizó hace años hoy se encuentra en Los Ángeles filmando en el piloto de la serie “Hombre” que coprotagoniza con el actor Gael García Bernal.

La cadena de televisión Showtime anunció ayer que la puertorriqueña se unirá a García Bernal, Greg Grunberg, Pepi Sonuga, Adriana Santos y Noah Reyes en el piloto de la serie “Hombre”del director mexicano Jonás Cuarón, que comenzó hoy a filmarse en Los Ángeles.

“La verdad es me siento privilegiada con todo lo que me está pasando. Genuinamente todo esto es el resultado de muchos años de trabajo y del taller de Teatro Breve, donde me ha permitido convertirme en la actriz que soy hoy día. Como le decía el año pasado a mis estudiantes en la UPR (Universidad de Puerto Rico) que en las artes, aunque sea un cliché, uno nunca se puede quitar. Siempre les dije hagan cortos, audicionen, hagan todo lo que aparezca, porque me acabo de enterar que el director Jonás y un productor de Showtime me descubrieron en un corto que hice hace más de cinco años y lo exhibieron en un festival acá (California), ni recuerdo cuál era”, reveló Álvarez a El Nuevo Día, durante un receso de los ensayos de la producción que se filmará hasta el mediado de mayo.

Álvarez, en el piloto de la serie realiza el personaje de “Leticia”, esposa de “Marcos”, interpretado por el actor mexicano García Bernal. La historia de la producción televisiva gira en torno a una familia de inmigrantes que llegaron del norte de México a Los Ángeles, realidad latente en los Estados Unidos.

“Estoy emocionada por estar aquí y lo que representa a nivel profesional, pero lo más que me emociona es la historia que vamos a contar sobre una familia de inmigrantes en este momento histórico que estamos viviendo. Me toca esa responsabilidad de mostrar esa realidad inmediata, de hacerle justicia al personaje y a la historia”, indicó ayer la actriz en entrevista telefónica.

Para este proyecto televisivo, Álvarez llegó hace dos semanas a Los Ángeles para comenzar los ensayos y el estudio de los personajes. Hasta el momento, la experiencia ha sido de mucho aprendizaje y de validar su preparación actoral en Puerto Rico. Cada una de las experiencias actorales las atesora como su mejor escuela y formación.

Hoy, festeja que goza de la madurez necesaria para representar a “mi Puerto Rico y a todos los latinos haciendo un trabajo de altura”.

Según contó todavía está “shock con todo”. Álvarez, de 37 años, es reconocida por sus actuaciones en los largometrajes “The Vessel”, “Extra Terrestres” e “Imprisoned”.

Del reconocido actor mexicano aseguró que se trata de “una joya de ser humano” con el que ha tenido una química excelente.

“Gael es súper sensible, inteligente, cariñoso. Imagínate tengo al lado a un actorazo. La química desde el día de la lectura de mesa ha sido excelente. Además, el director Jonás que es otra maravilla, me había dicho antes de comenzar a leer, te vas a llevar de maravillas con Gael y en efecto no se equivocó. Para mí eso es súper importante, porque en las cámaras todo se lee, todo se nota y para Showtime también era importante que existiera química en esa lectura de mesa, entre todo el grupo. Fue una gran lectura todo el mundo está contento y Gael también está muy contento”, narró la actriz que además participó en el proyecto televisivo “Chamacas”.

Asimismo, afirmó que todo el equipo de producción de Showtime, el director Cuarón y los actores conforman un proyecto “maravilloso” que confían sea aprobado para su reaprobación.

Con Miguel Ángel Silvestre

Esta filmación no es la única en la que Álvarez trabaja. Una vez culmine de grabar el piloto regresa a Madrid para grabar continuar la post producción de la serie “En el corredor de la muerte” de Movistar y Bambú Producciones, que le da vida al libro de ficción del escritor Nacho Carretero, sobre un condenado a la pena de muerte en los Estados Unidos.

La casa productora es la responsable del éxito de la serie española “Velvet”, protagonizada por Miguel Ángel Silvestre, que repite en “En el corredor de la muerte”.

“Se grabaron cuatro capítulos de la historia de Pablo Ibar, hijo vasco y una cubana, que está preso en Miami. Hago de la esposa de Pablo (Miguel Ángel Silvestre), me he convertido en las esposas de estos galanes… me encanta (ríe a carcajadas), ¿en qué momento esto pasó?”, narró entre risas la actriz que además comparte el proyecto con la veterana de las tablas, la puertorriqueña Cristina Soler.

La integrante de colectivo de las Jevas de Teatro Breve grabó los primeros capítulos de la serie después que tuvo a principio de año un accidente a bordo de un autobús en Colombia.

Álvarez no pudo precisar hasta cuándo permanecerá en España, solo sabe que representará a Puerto Rico en todos los proyectos que surjan.