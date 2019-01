Marvel Studios usó su cuenta oficial de YouTube para lanzar un nuevo avance de la película "Captain Marvel". "La esperanza comienza con un héroe", indica el mensaje que acompaña el clip.

Como se recuerda, fue el mismo presidente de Marvel confirmó que se trataría de la heroína más poderosa del universo cinematográfico de Marvel (UCM).

Brie Larson será la actriz indicada para dar vida a "Captain Marvel" que llegará a los cines el próximo 8 de marzo y con ellos comenzaron una lluvia de spoilers sobre la trama y todo lo que sucederá en la película.

Los estudios Disney registraron en 2018 su segundo mejor año en la taquilla, recaudando 7,325 millones de dólares en todo el mundo sumando toda su producción, desde "Black Panther" y"Avengers: Infinity War" hasta la secuela animada "Incredibles 2" y la última película de "Star Wars".

Disney sigue siendo el único estudio que ha recaudado más de 7,000 millones en taquilla en un año. En 2016 había registrado su mejor año de recaudación con 7,600 millones.

"Gracias al apoyo de los fanáticos de Disney, Pixar, Marvel Studios y Lucasfilm en todo el mundo ha sido un año monumental para The Walt Disney Studios", dijo el presidente, Alan Horn, en un comunicado.

Hope begins with a hero. Check out this special look at #CaptainMarvel! In theaters March 8th. Get tickets now: https://t.co/4OVcIqtnU0 pic.twitter.com/bC0paQdnGJ