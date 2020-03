Max von Sydow, el actor autodenominado “niño tímido” y conocido por el público de cine a través de su trabajo con el director sueco Ingmar Bergman y más tarde entre los espectadores de todas partes cuando interpretó al sacerdote en el clásico de terror “The Exorcist”, murió ayer. Tenía 90 años.

Su agente, Jean Diamond, dijo el lunes que el actor, que nació en Suecia pero se convirtió en ciudadano francés en 2002, murió el día anterior en Francia.

“Es con el corazón roto y con una tristeza infinita que tenemos el profundo dolor de anunciar la partida de Max von Sydow”, dijo Diamond.

Desde su debut en la pantalla de 1949 en la película sueca “Only a Mother”, von Sydow protagonizó cerca de 200 producciones de cine y televisión, permaneciendo activo hasta los 80 años. Recibió dos nominaciones a los premios Oscar: al mejor actor en 1988 por su interpretación apasionante de un granjero empobrecido en “Pelle the Conqueror”, y mejor actor de reparto en 2012 por su papel de mudo en “Extremely Loud & Incredibly Close”. Más recientemente, recibió una nominación al Emmy por su trabajo como The Three Eyed Raven en “Gameof Thrones” de HBO.

The Swede fue el pilar de casi una docena de películas clásicas y llenas de angustia de Bergman, incluidas “Wild Strawberries”, “Shame” y el lanzamiento de 1957 “The Seventh Seal”, en el que apareció en una de las escenas más memorables de Bergman, como el caballero medieval que juega una partida de ajedrez contra el ángel de la muerte.

La actriz Inga Landgre, de 92 años, que apareció con él en “The Seventh Seal”, dijo a la agencia de noticias TT de Suecia que “había una sensación de seguridad en su resplandor” y agregó que “su presencia era su fuerza”.

Von Sydow hizo su debut en Hollywood como Jesús en la película de 1965 “The Greatest Story Ever Told”, pero ganó fama internacional como el sacerdote extractor del diablo en la controvertida película de 1973 de William Friedkin “The Exorcist”.

Alto y larguirucho, con ojos azules hoscos, una cara estrecha, tez pálida y una voz profunda y acentuada, von Sydow a menudo se encasillaba en Hollywood como el villano sofisticado.

“Lo que yo como actor busco es una variedad de partes. Es muy aburrido estar atrapado en más o menos un tipo de personaje”, expresó una vez en una entrevista.

En 1980, von Sydow interpretó al malvado emperador Ming the Merciless en “Flash Gordon”. Rechazó el papel del siniestro Dr. No en la primera película de James Bond con el mismo nombre, pero más tarde apareció como el villano Ernst Blofeld en 1983 en “Never Say Never Again”, protagonizada por Sean Connery como Bond.

También interpretó a un pintor atormentado en “Hannah and Her Sisters” de Woody Allen y retrató al diablo en “Needful Things”, una película de terror de 1991 basada en una novela de Stephen King. En 2015, apareció brevemente en el éxito de taquilla “Star Wars: The Force Awakens”.

Si bien sus personajes a menudo eran siniestros, atormentados o malvados, von Sydow, de voz suave, dijo que se convirtió en actor para superar su propia timidez.

“Era muy tímido cuando era niño”, contó en una entrevista con The Associated Press. “Cuando comencé a actuar en un grupo de aficionados en la escuela secundaria, aunque no lo sabía en ese momento, de repente tuve una herramienta en mi mano que fue maravillosa. Se me permitió expresar todo tipo de cosas extrañas que nunca me atreví a expresar antes, ahora podría hacerlo con el personaje como escudo, como defensa y como excusa. Creo que durante muchos años utilicé mi profesión como una especie de terapia mental”, confesó.

Von Sydow nació el 10 de abril de 1929 en una familia de académicos en la ciudad de Lund, en el sur de Suecia. Fue bautizado Carl Adolf von Sydow, pero luego cambió su nombre a Max, diciendo que su nombre de pila “no era un buen nombre” después de la Segunda Guerra Mundial.

Aunque su familia no estaba interesada en el teatro, dijo que su padre era un maestro en contar historias de aventuras que alimentaron su imaginación cuando era niño. Decidió que quería ser actor y formó una sociedad teatral con sus amigos después de ver su primera obra, “El sueño de una noche de Verano” de William Shakespeare, a los 14 años.

Estudió en el Royal Dramatic Theatre de Estocolmo y actuó en teatros de pequeños municipios de Suecia durante ocho años, una experiencia que luego describió como crucial para su carrera.

“Estoy muy agradecido por la educación que tuve en Suecia porque para aprender a actuar tienes que trabajar, trabajar, trabajar”, afirmó. “Creo que le debo mucho a esos años”, añadió.

Fue durante este período cuando conoció a Bergman. Además de “The Seventh Seal”, protagonizaría otras diez películas de Bergman, incluyendo “The Magician”, “The Virgin Spring” y “Wild Strawberries”, y desarrollaría una estrecha relación con el cineasta más famoso de Suecia.

“No puedo decir exactamente qué influencia ha tenido en mí, pero debe ser enorme”, dijo sobre Bergman.