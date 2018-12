Nueva York— Penny Marshall, que protagonizó "Laverne & Shirley" antes de convertirse en una de las directoras más taquilleras de Hollywood, murió a los 75 años.

La publicista de Marshall, Michelle Bega, dijo que la cineasta falleció en su hogar en Los Ángeles el lunes debido a complicaciones con la diabetes que padecía.

Marshall actuó junto a Cindy Williams en la comedia exitosa de ABC "Laverne & Shirley," serie que se transmitió desde 1976 hasta 1983.

Como directora, se convirtió en la primera mujer en dirigir una película que recaudó más de $100 millones con "Big", la comedia de 1988 protagonizada por Tom Hanks. También dirigió "A League of Their Own," ''Jumpin' Jack Flash" y"Awakenings."

Actress and comedian Penny Marshall has died at age 75. She found fame in TV's "Laverne & Shirley" before going on to direct such beloved films as "Big" and "A League of Their Own." https://t.co/e1z9JyLaNn pic.twitter.com/8DqJAwXZiX