Los Ángeles - Scooby-Doo regresa a las pantallas con "Scoob!", una película animada sobre el miedoso pero aventurero perro y que se estrenó hoy en Estados Unidos directamente en internet sin esperar a que reabran las salas de cine tras la crisis global del coronavirus.

Warner Bros., el estudio detrás de esta nueva cinta, se ha apuntado así a una táctica que ya han tanteado recientemente otras compañías como Universal con "Trolls World Tour" y que podría suponer un cambio muy importante en las llamadas ventanas de distribución de Hollywood (el plazo que pasa entre la exhibición en los cines y la llegada de las películas a los hogares).

De esta forma, "Scoob!" se lanzó hoy en Estados Unidos tanto en inglés como en español a través de las plataformas digitales de vídeo bajo demanda.

El extenso legado de Scooby-Doo

Aunque el año pasado celebró medio siglo de andadura, Scooby-Doo todavía conserva una gran base de seguidores que se engancharon a la pandilla formada por este gran danés y sus amigos humanos Norville "Shaggy" Rogers, Fred Jones, Daphne Blake y Velma Dinkley.

Misterios paranormales y fenómenos sobrenaturales protagonizaban las aventuras de Scooby-Doo, que comenzaron con la serie de animación "Scooby-Doo, Where Are You!" de Hanna-Barbera y que emitió CBS a partir de 1969.

Posteriormente llegarían multitud de series y también dos películas con actores de carne y hueso dirigidas por Raja Gosnell: "Scooby-Doo" (2002) y "Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed" (2004), en cuyo reparto aparecían Sarah Michelle Gellar, Linda Cardellini, Matthew Lillard y Freddie Prinze Jr. acompañando a un Scooby-Doo creado con efectos digitales.

Con "Scoob!", Scooby-Doo vuelve a sus orígenes animados en una película a cargo del realizador Tony Cervone y cuyo doblaje en la versión original cuenta con las voces de Mark Wahlberg, Gina Rodríguez, Zac Efron, Amanda Seyfried o Will Forte.

La película, con algunos guiños al cine de aventuras y al subgénero de los superhéroes, se basa en la ancestral conexión de Scooby-Doo con un legendario perro de la mitología griega.

“Streaming” o salas, esa es la pregunta

El estreno en los cines de "Scoob!" estaba previsto este año para el 15 de mayo, pero la pandemia del coronavirus arruinó sus planes.

En principio, Warner Bros. aplazó sin fecha la presentación de esta película todavía con la vista puesta en las salas.

Pero a mediados de abril, los responsables de "Scoob!" decidieron saltarse el estreno en los cines y jugar sus cartas en el mercado del "streaming", un movimiento que durante los últimos tiempos era considerado casi una herejía dentro de los estudios de Hollywood.

"Si bien todos queremos poder volver a mostrar nuestras películas en los cines, estos tiempos sin precedentes exigen un pensamiento creativo y adaptación", explicó la presidenta de Warner Bros., Ann Sarnoff.

Todavía conmocionado por una crisis que ha paralizado a toda la industria cinematográfica, Hollywood ha respondido con diferentes estrategias al cierre de las salas.

"Scoob!" y "Trolls World Tour" son ejemplos de películas que se han adaptado a la pandemia con lanzamientos directamente en internet, algo que también probará Disney en junio con "Artemis Fowl" a través de su plataforma Disney+.

Las grandes sagas destinadas a reventar la taquilla han sido más cautas y las nuevas propuestas de James Bond, "Fast & Furious", Marvel (como "Black Widow") o DC ("Wonder Woman 1984", por ejemplo) han retrasado sus estrenos con la esperanza de que, tarde o temprano, se puedan ver en la gran pantalla y con las salas ya funcionando a buen nivel.