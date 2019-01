El actor, director y productor estadounidense Robert Redford recibirá el galardón de honor en la gala de la 44 edición de los premios César del cine francés el próximo 22 de febrero, informó la Academia del Cine de Francia.

Redford, de 82 años, "ha dejado su huella" en cada una de sus intervenciones cinematográficas, añadió la institución sobre el también fundador y presidente del Festival de Sundance.

Alcanzó la fama como actor gracias a películas como "Butch Cassidy and the Sundance Kid" (1969) o "Nuestros años felices" (1973), que lo convirtieron además en uno de los galanes más deseados, y posteriormente participó en otros recordados filmes como "Todos los hombres del presidente" (1976) y "África mía" (1985).

Además, saltó a la dirección con "Gente como uno" (1980) -ganó el Oscar a Mejor Director- y cosechó más aplausos por su labor en las cintas "Quiz Show: El dilema" (1994), "El señor de los caballos " (1998) y "Leones por corderos" (2007).

"Redford es definitivamente un monumento. Muchos de sus filmes, delante o detrás de la cámara, son hoy clásicos. ¡Pocas carreras han tenido tal impacto en la historia del cine!", destacó la academia, que consideró un privilegio homenajear "al hombre que desde hace más de 50 años simboliza la leyenda del cine estadounidense".

El intérprete anunció el pasado agosto que se retirará de la actuación y lo hizo con "The Old man and The Gun", de David Lowery, donde encarna a un ladrón de bancos que sigue con su carrera criminal a los 79 años.

Premios César honorífico

Los Premios César son galardones entregados por la Academia de las Artes y Técnicas del Cine de Francia a lo más destacado del cine. Su primera edición se celebró en 1976 y su ceremonia se desarrolla todos los años en el Teatro del Chatelet, París.

Desde 1977, se concede el Premio César honorífico a los actores que han tenido una vasta trayectoria en el cine internacional. Entre los premiados más destacados se encuentran Johnny Depp, Spike Lee, Meryl Streep, Will Smith, entre otros

La última en recibir esta distinción fue Penélope Cruz.

(Con información de EFE)