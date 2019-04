La risa cadavérica del emperador Palpatine retumbó el mediodía del viernes dentro del Centro de Convenciones de esta ciudad con la presentación del adelanto de las primeras imágenes del episodio IX de la saga de “Star Wars”.

Recién bautizada por Lucasfilm como "The rise of Skywalker" (2019), el filme culmina la nueva trilogía que inició en 2015 con “El despertar de la fuerza” del director JJ Abrams y que siguió en 2017 con “Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi)”.

El propio actor Ian McDiarmid (El emperador) apareció frente a más de seis mil asistentes a la Star Wars celebration, implicando que el lado oscuro de la fuerza tendrá a su principal exponente de vuelta al universo de los Skywalker. Esto a pesar de que vimos su aniquilación en "Star Wars episodio VI: El regreso del jedi" (1983).

Pero en el lado luminoso, la actriz Daisy Ridley (Rey) estuvo acompañada en el estrado de sus compañeros de aventura Oscar Isaac (Poe Dameron), John Boyega (Finn), Joonas Suotamo (Chewbacca), Anthony Daniels (C-3PO), Kelly Marie Tran (Rose Tico), la debutante Naomi Ackie (Jannah) y el veterano Billy Dee Williams (Lando Calrissian).

“Lando siempre ha estado conmigo. Siempre me detienen en la calle a hablar de este personaje y me doy cuenta que es parte de mí”, dijo un emocionado Dee Williams, a quien en los avances fílmicos se le ve lanzar su grito de emoción como piloto del Milleniun Falcon.

El actor de 82 años recibió una ovación digna de estrella de rock. En una presentación emotiva, que sacó lágrimas a Kelly Marie, cuando el público le aplaudió en un gesto de aceptación y empatía (tras meses de haber sido acosada en su cuenta de Twitter por un grupo de fans enojados por su personaje de Rose en el Episodio VII) la actriz aprovechó para bromear y especular sobre si tendría historia de amor con su coprotagonista Finn.

El momento más emocionante se dio cuando Abrams tomó el micrófono para hablar de Carrie Fisher (1956-2016), quien falleció antes del estreno del Episodio VIII.

"Durante el rodaje no hubo un día que no sintiera la presencia de Carrie. Es indudable que ella fue la mujer y es insustituible. Por eso no quisimos reclutar a una nueva actriz para representar a la Princesa Leia, ni tampoco acudir a la tecnología digital. Lo que hicimos fue usar unas escenas que filmamos cuando rodamos “El despertar de la fuerza". Hay un momento incluso que ella abraza a su hija (Billie Loud que actúa como la teniente Connix)", explicó Abrams con tono sensible y nostálgico.

Entrevistados por Stephen Colbert, los actores y realizadores aprovecharon para dejar claro que lo importante es continuar con la relación estrecha de Lucasfilm y sus fans.

“Desde que vi Star Wars en 1977 entendí que es más que una película. Es un sitio donde todas las cosaspueden suceder y ahí nos gusta estar”, indicó Colbert, cediendo la palabra a la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy.

“Deben creerme que cada decisión que tomamos es pensada principalmente en ustedes los fans. Creemos que hemos preparado cosas que les va a interesar mucho”.

El clímax del evento sucedió al proyectarse el teaser trailer de dos minutos de duración de “Star Wars: Episode IX, the rise of Skywalker”, sin traducción al español; pero que se refiere al surgimiento de alguien del linaje de Luke y su padre Anakin, luego vuelto Darth Vader.