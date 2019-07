Disney alista su próxima película 'live-action': "The Little Mermaid", y la elección de su protagonista ha causado sorpresa en los seguidores de esta historia.

La actriz y cantante Halle Bailey es, finalmente, la elegida para este papel y su poco parecido con el dibujo animado continúa generando comentarios. Conoce más de ella en esta nota.

"Tras una amplia búsqueda, fue muy claro que Halle posee esa rara combinación de espíritu, corazón, juventud, inocencia y sustancia; además de una gloriosa voz para el canto, todas ellas cualidades necesarias para interpretar este icónico rol", fue lo que dijo Rob Marshall, director de "The Little Mermaid" para justificar la elección de Bailey en el rol principal.

Y lo cierto es que Bailey, más allá de las críticas por ser una actriz afrodescendiente en un papel supuestamente destinado a una pelirroja, viene construyendo su carrera en la música y la actuación desde muy joven.

Originaria de Atlanta, Georgia, Halle Bailey debutó en el cine con la película "Last Holiday" con tan solo 6 años. Luego hizo participaciones en la cinta "Let It Shine" (2012) y los spin-off "Black-ish" (2014) y "Grown-ish" (2018).

Sin embargo, la fama la alcanzó en el 2013 y fue gracias a la música. Con 13 y 15 años, Halle y su hermana Chloe compartieron en sus redes sociales un cover acústico del éxito "Pretty Hurts" de Beyoncé. Este video fue compartido por la misma cantante en su cuenta de Facebook, bajo el mensaje: "Increíblemente talentosas".

Automáticamente, las hermanas Bailey se volvieron tendencia en internet y Beyoncé no dudó en convocarlas para abrir sus shows en vivo durante el 2016. "Chloe x Halle" es el nombre del dúo que protagonizan las hermanas y su video inicial ya cuenta con más de 16 millones de reproducciones en YouTube.

Este vínculo con Beyoncé ayudó a las hermanas a firmar con la disquera Parkwood, con la que grabaron su primer álbum "The Kids Are Alright" el 2018.