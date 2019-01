Park City, Utah - La última película de Shia LaBeouf nació en un lugar inusual: la rehabilitación ordenada por la corte.

El actor pasó un tiempo escribiendo el guión de su semi-autobiográfico "Honey Boy" mientras estaba siendo tratado por abuso de sustancias después de un arresto en 2017.

"Escribió este guión en rehabilitación y, de hecho, me envió un correo electrónico desde allí con el guión", dijo la directora israelí Alma Har'el. "Así que fue bastante alucinante. No podría decir no a eso".

LaBeouf estrenó la película en el Festival de Cine de Sundance el viernes en Park City, Utah. No habló con los medios de comunicación, sino que posó junto a su madre, Shayna Saide, y otros actores.

La ex estrella de "Transformers" interpreta a un padre alcohólico y abusivo de un actor infantil, que es interpretado en diferentes edades por Noah Jupe (de "A Quiet Place") y Lucas Hedges ("Boy Erased").

"Creo que fue emocionalmente difícil para alguien hacer lo que él hizo y creo que nadie lo ha hecho antes", dijo Har'el. "Se metió en su propio trauma y jugó con su padre, la relación más complicada que ha tenido, que definió su vida más que cualquier otra cosa".

LaBeouf había admirado un documental de Har'el y habían desarrollado una relación de trabajo a lo largo de los años. "Hicimos un vídeo musical. Él tuvo la amabilidad de financiar mi segunda película cuando nadie más que nadie lo haría", dijo.

En 2017, LaBeouf se declaró culpable de un cargo menor de obstrucción derivado de su intento de eludir a la policía después de un arrebato público vulgar en Georgia.

También se le ordenó pagar $2,680 en multas y tarifas, realizar 100 horas de servicio comunitario, inscribirse en asesoría para el manejo de la ira y completar una evaluación de drogas y alcohol. Fue entonces cuando comenzó en "Honey Boy".

Har'el dijo que la película ilumina las luchas privadas de LaBeouf.

"Es una historia sobre las cosas que heredas. Shia definitivamente heredó gran parte de su pasión por la actuación de su padre. Pero también heredó otras cosas con las que tiene que lidiar por el resto de su vida. Y está tratando de hacerlo como lo mejor que pudo. Tuvo que hacerlo en el ojo público, a diferencia de muchos de nosotros. Así que ha sido un gran desafío. Y creo que esta película realmente trata con eso", dijo.

"Honey Boy" está buscando un distribuidor en Sundance.