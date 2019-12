Los primeros informes de recaudación de taquilla en Estados Unidos, de la cinta “Star Wars: The Rise of Skywalker”, apuntan a que, si bien la misma superará a “Cats” (el otro estreno importante del fin de semana), el Episodio IX de la saga espacial no se aproximará en acogida de público a las dos entregas anteriores de la franquicia.

De acuerdo con la publicación especializada The Hollywood Reporter, los primeros estimados de la industria apuntan a que en su fin de semana de debut “The Rise of Skywalker” devengará de $175 a $200 millones, aunque el propio estudio de Disney vaticina un tímido $160 millones.

Aunque con estos números superará al filme musical “Cats”, cabe señalar que para nada se acercan a las recaudaciones de los Episodios VII y VIII. En 2015, “The Force Awakens” debutó con $248 millones, mientras en el 2017, “The Last Jedi” amasó $220 millones en su primer fin de semana de proyección.