Tom Hanks está de vuelta. De vuelta en el océano, el escenario donde actuó en cintas con "Cast Away" y "Captain Philips", y de vuelta en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el mismo que lo rodeó en "Saving Private Ryan" y proyectos de televisión como "Band of Brothers". Pero no está en el cine ni tampoco en la televisión: su próximo proyecto debutará en computadores, teléfonos y Smart TVs en poco más de una semana.

Se trata de "Greyhound", cinta donde además de ser el protagonista es también su guionista, basándose en el libro "The Good Shepherd" de C.S. Forrester. La película se estrenará de forma simultánea en todo el mundo el próximo 10 de julio a través de Apple TV+, la plataforma de streaming de series y cine lanzada por Apple el año pasado. El regreso de Hanks es más significativo aun considerando que junto a su esposa, Rita Wilson, fueron de las primeras celebridades con un diagnóstico público de COVID-19, vivencia que describe como "ser los canarios en la mina" para el resto del mundo.

"Estamos bien", comenta desde Estados Unidos en una conversación con prensa internacional. "Tuvimos cerca de 10 días de síntomas incómodos, aunque me alegro de decir que no amenazaron nuestras vidas. Fuimos aislados, primero para mantenernos bajo control, porque si nuestra temperatura se elevaba, si nuestros pulmones se hubiesen llenado o si varias cosas hubiesen salido mal, habríamos necesitado cuidado médico experto".

Hanks asegura que son el "modelo de pacientes recuperados" y que desde entonces, han mantenido "el mismo aislamiento y distanciamiento social que se le pide a todo el mundo". Pero ahora el actor reaparece para hablar de su película, un drama histórico donde encarna a Ernie Krauss, un comandante de la Marina estadounidense, encargado de proteger una flota de 37 barcos que lleva implementos desde Estados Unidos a Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial.

La acción se centra durante el periodo en que el grupo de navíos cruza una zona del Atlántico donde no hay protección aérea, debiendo resistir los ataques de fuerzas alemanas en altamar. Si bien el actor ha visitado ese periodo histórico en más de una oportunidad, esta vez nota claras similitudes con el momento que vive el mundo en medio de la pandemia.

"Ernie Krauss tenía una tarjeta que decía 'ayer, hoy y siempre'. Es relativamente todo lo que tenemos, particularmente en el COVID. Tuvimosel ayer, lo que pasó; tenemos el hoy, las cosas que podemos hacer, quedarnos seguros y ser responsables con nuestras comunidades. Y tenemos una pregunta sobre qué va a ser el mañana". "Todo lo que podemos hacer es nuestra parte", comenta, agregando que en la situación actual "hay sólo tres cosas que podemos hacer para llegar a mañana: usar una mascarilla, distancia social y lavarnos las manos. Son cosas tan simples, tan fáciles, y si alguien no puede encontrar en sí mismo el practicar estas cosas, debería darte vergüenza. No seas cobarde, haz tu parte". "Nadie tiene las respuestas para esto. Pero todos tienen una acción que pueden tomar, una tarea simple y proactiva que al final del día puede ser una gota en el océano para superar el COVID-19", asegura. Pero, citando una de sus propias películas ("Cloud Atlas"), dice: "qué es un océano sino una multitud de gotas".

Del cine a internet La historia de "Greyhound" ha sido extensa. Hanks asegura que su origen se remonta siete u ocho años cuando compró una copia del libro. La cinta debía estrenarse en mayo pero la pandemia y el cierre de los cines la retrasaron. Finalmente, Apple la compró para estrenarla de manera exclusiva en su plataforma. "Nos rompió el corazón cuando nos dimos cuenta que íbamos a tener que esperar X número de meses hasta recién poder empezar a pelear por el acceso a salas", comentó, citando la acumulación de películas que, tras la pandemia, intentarán estrenarse en los cines reabiertos.

Algunas de las producciones que estarán en el servicio de streaming de Apple Según el actor, la situación inicial de Greyhound tampoco era muy alentadora: su estreno sería una semana después de "Wonder Woman 1984" y una antes de "Top Gun 2".

"Estábamos listos para enfrentarlo, pero con todo esto literalmente removido como posibilidad, nos quedamos con otra realidad: tenemos una película lista, contingente con COVID-19, un tema de estasis emocional y física. Ernie Krauss está en medio del océano, preguntándose cuándo y cómo y si va a sobrevivir. Nosotros estamos en medio de esta crisis, que terminó siendo cinco veces más grande que lo que anticipábamos, y no sabemos cuándo ni cómo vamos a salir de esto y quién va a llegar con nosotros al otro lado".

La opción, cuenta, fue buscar otras formas de salida para la cinta, que finalmente llegará a Apple TV+ el 10 de julio.