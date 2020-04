El actor Tom Hanks se ha convertido en el nuevo héroe moderno gracias a sus buenas acciones, hacia un niño australiano y ahora por querer donar su sangre para fines médicos.

A principios de marzo, Hanks y su esposa, la también actriz Rita Wilson dieron positivo por COVID-19 mientras el actor se encontraba en Australia para filmar la película biográfica sobre Elvis Presley que estaba filmando el realizador Baz Luhrmann. La pareja regresó a su hogar en Los Ángeles a fines de marzo después de ponerse en cuarentena y recuperarse de sus síntomas.

En estas semanas recibió una carta de un niño australiano, quien le confesó que sufría acoso escolar por llamarse Corona De Vries. El niño, de 8 años y residente en Gold Coast, se preocupó al conocer que a mediados de marzo el actor y su esposa, Rita Wilson, habían contraído el nuevo coronavirus durante su estancia en Australia.

Corona le preguntaba en una carta a la pareja cómo se encontraban de salud y les contó en el colegio sus compañeros se metían con él a raíz de su nombre y en el contexto de la pandemia mundial.

"Me encanta mi nombre pero en la escuela la gente me llama el coronavirus. Me pongo muy triste y enojado cuando la gente me llama así", narró el pequeño en su carta fechada el 6 de abril, publica el Canal 9 de la televisión australiana, que ayudó al hacer de intermediario entre ambos.

En su respuesta, Hanks, quien ya se encuentra en Estados Unidos tras superar la enfermedad, le dijo que "aunque ya no estoy enfermo, el recibir tu carta me hizo sentir mucho mejor", al agradecerle sus buenos deseos.

"Sabes que eres la única persona que conozco que se llama Corona, como el anillo alrededor del sol, como una corona", agregó el actor, ganador de dos premios Oscar y cuatro Globos de Oro.

Hanks además le regaló al niño su máquina de escribir, una antigüedad de la marca L.C. Smith Corona Typewriters Inc.

"Pienso que esta máquina de escribir es adecuada para ti (...) Pregúntale a un adulto cómo funciona. Y úsala para escribirme", escribió el intérprete de películas como Forrest Gump y Filadelfia , que en la postdata añadió: "Tienes un amigo en mí", enalusión a la canción de la película animada Toy Story.

Y Hanks volvió a ser noticia esta semana al decir que quería que se utilizara su sangre para desarrollar una vacuna contra el coronavirus.

Fue Hanks quien dijo en un podcast de la radio NPR que la semana pasada que él y Wilson se ofrecieron como voluntarios para donar su sangre y plasma para la investigación.

"Muchas de las preguntas [son] ¿qué hacemos ahora? ¿Hay algo que podamos hacer? Y, de hecho, acabamos de descubrir que somos portadores de anticuerpos", dijo. "No solo nos han contactado, hemos dicho: ¿Quieres nuestra sangre? ¿Podemos dar plasma?" agregó el actor quien también dijo que tenía un nombre listo por si la vacuna llegase a desarrollarse gracias a su sangre.