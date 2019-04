Nueva York - “Yo he estado en películas de superhéroes y se han hecho muchísimas en los últimos diez años pero ninguna como esta”, aseguró Zachary Levi sobre el estreno de “Shazam!” durante una rueda de prensa para promover el estreno de su primer rol protagónico en la pantalla grande. Antes de ser parte del universo cinematográfico de Marvel interpretando a “Fandral” en los filmes de “Thor”, el actor de 37 años llegó a la fama como el protagonista de la serie de televisión “Chuck”.

“Las cosas pasan cuando tienen que pasar. Este proyecto llegó en un momento en mi vida donde puedo agradecerlo y apreciarlo de una forma que no hubiera sucedido al principio de mi carrera”, aseguró Levi. Durante un ameno y agradable aparte con El Nuevo Día, el actor canalizó la energía desbordada de su interpretación en el filme para recordar sus años de adolescencia y la pasión que siempre ha estado presente en su vida.

Shazam no es de los personajes más conocidos de DC, ¿cuan familiarizado estabas con los cómics antes de que te ofrecieran el proyecto?

Definitivamente crecí leyendo cómics, pero a mí me gustaban más las historias de Marvel. Y aunque habían muchos personaje de DC que me encantaban, no sabía nada sobre Shazam o el Capitán Marvel como originalmente se llamaba el personaje. Estaba familiarizado con el concepto de que era un niño trasformándose en un superhéroe adulto como en la película “Big”. Pero cuando me tocó audicionar para el rol me puse a investigar y a leer los cómics y eso me entusiasmó de este proyecto, el potencial de lo que se puede hacer con este personaje.

Para muchos actores el reto de interpretar un superhéroe es lograr la transformación física que les permita verse bien en su uniforme. Sin embargo, tu personaje no esta pendiente de eso. ¿Crees que eso te liberó a disfrutar más esta experiencia como actor?

Cien por ciento. La realidad es que me da un poco de pena todos los actores que interpretan superhéroes que están súper emocionados de lo que están haciendo pero no pueden mostrarlo porque se tienen que ver cool en pantalla. Estoy seguro que a todos les encantaría estar riéndose todo el tiempo y disfrutando lo que están haciendo, pero no pueden hacerlo. Batman tiene que estar serio y torturado por sus demonios todo el tiempo. Pero a mí me toco ir todos los días al set y gritar de la emoción de todo lo que me tocó hacer. La mayoría del tiempo apenas tuve que actuar.

Para promover el filme has tenido que viajar el mundo y recientemente publicaste en las redes sociales un encuentro bien emotivo con un fan en Brasil que no pudo parar de abrazarte por mucho tiempo. Cuando aceptaste esta película, ¿habías visualizado que podrías tener ese tipo de impacto?

Pues sinceramente sí. Llevo haciendo esto lo suficiente para saber que la celebridad que te da ser parte de entretenimiento para las masas te da ciertas plataformas que afectan al público. Siempre he estado consiente de eso. Se que tengo que ser responsable con eso. Y la realidad es que es un honor. Cuando acepté el rol estaba claro de su potencial y del impacto que podría tener para los niños. Has visto el filme y sabes que la película se encarga de eso. Yo soy solo una parte de esa ecuación. Lo primero que pensé es que este próximo Halloween va a estar fuera de control (Se ríe) Pero para mí va a ser un placer el que de ahora en adelante alguien me grite Shazam adonde quiera que yo vaya por el resto de mi vida.

No tiene que ser un superhéroe, ¿pero te acuerdas quien fue el primer héroe de tu infancia?

Super Mario porque podía lanzar fuego con sus manos después de coger un tiesto con una flor (Se ríe) Mi infancia fue consumida por video juegos. Esto va a sonar extraño pero tengo que decir Forrest Gump, el personaje. Tom Hanks siempre ha sido alguien que he admirado como actor, pero a mí ese personaje me afectó de una forma bien peculiar. Para mí ese personaje es un héroe.

Parte de tu reto actoral en este filme es que sea creíble que eres un adolescente atrapado en el cuerpo de un adulto, ¿cómo eras de adolescente?