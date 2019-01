Por primera vez en la historia de las Fiestas de la Calle San Sebastián en San Juan desfilará el cabezudo de una joven, atleta olímpica, considerada un fenómeno deportivo y orgullo de nuestro país.

Su gesta deportiva es una de las más exitosas a nivel internacional, pues a tan corta edad y en cada lugar que visita coloca a la isla en un sitial inalcanzable. Por qué no decirlo, es otra patriota que enaltece a Puerto Rico de manera extraordinaria. Se trata de la tenimesista Adriana Díaz, a quien el colectivo teatral “Agua, Sol y Sereno” seleccionó para ser reconocida en las multitudinarias fiestas que inician este miércoles en El Viejo San Juan.

La escultura del rostro de la jugadora de tenis de mesa será la que engalanaría el tradicional desfile de cabezudos de figuras importantes en nuestra cultura y quehacer político, social y comunitario que se presentará a partir de del jueves, 17 de enero a las 5:00 p.m. en la calle San Sebastián. Previo a esta edición de las fiestas, ninguna figura del deporte había sido seleccionada para recibir el tradicional homenaje. De igual forma, Díaz es la persona más joven a la que se le crea la emblemática escultura.



“Es la primera vez que hacemos un homenaje a un atleta nuestro, que como diría el (fenecido) Eliott Castro, todo atleta nuestro es un patriota. En el caso de ella, es la más joven, exitosa y -como ha quedado demostrado en el cabezudo- la más linda. Además, después de la San Sebastián del 2018, ella era la persona que tenía que ser reconocida porque ella en el 2018 se destacó de una forma impresionante”, aseguró el artista fundador del colectivo “Agua, Sol y Sereno”, Pedro Adorno mientras daba pinceladas a la obra para lograr el tono de piel similar al de la atleta.

Relacionados: Este es el calendario artístico de las Fiestas de la Calle San Sebastián

La jugadora de tenis de mesa visitó por primera vez el pasado sábado el taller de arte en el Viejo San Juan. Adorno y Díaz no se conocían hasta el encuentro.

La utuadeña reveló que se enteró hace unos días que el colectivo artístico teatral le rendiría un homenaje con la creación de una de las esculturas emblemáticas de las fiestas. Se lo informó su padre Bladimir Díaz, quien además es su entrenador. Al enterarse, le fascinó la idea, pero admitió que el miedo se apoderó de ella ante el hecho de que el cabezudo no se pareciera a su rostro. Para su sorpresa y tranquilidad, la imagen de la escultura refleja fielmente el rostro apacible y encantador que proyecta la deportista.

“Para mí, se parece un montón. Tenía miedo de si se parece o no se parece o si me notaba rara, pero me parezco, especialmente en los cachetes, la boca y me quitó los braces, así que eso es bueno”, reveló entre risas la atleta que se encuentra inmersa en entrenamiento del ciclo olímpico para las olimpiadas del 2020 a celebrarse en Tokio, Japón.

“Esto es un honor y me siento súper orgullosa de ser la primera deportista entre tantos atletas buenos que hay en Puerto Rico. Ser la primera me da mucha alegría y orgullo. Nunca imaginé que llegaría a lograr esto”, indicó la deportista que no salía del asombro ante el gran parecido de la pieza.

El proceso creativo ha sido también novedoso para Adorno, ya que en los 25 años del colectivo nunca había tenido la oportunidad de pintar una pieza con la persona presente en el taller. La creación de los cabezudos por lo general se realiza con la imagen o foto de una persona, ya que muchos de ellos son próceres y figuras de nuestra historia. El primer paso es la confección de la escultura en barro, luego capas de papel, plástico y varias capas de pintura. El artista sostuvo que para llegar a plasmar las particularidades de los ojos rasgados de la joven requeriría horas extras de trabajo.

La dinámica que el artista y la atleta se dio de manera natural. Díaz observaba cada detalle del cabezudo y Adorno aprovechaba para formularle preguntas de sus logros, retos y aspiraciones deportivas. A su vez, que la elogiaba por su don de gente, su crianza familiar y ser modelo de orgullo para la sociedad puertorriqueña.

Irónicamente, la joven de 18 años que ha viajado a diferentes continentes para representar a la isla en el deporte de tenis de mesa desde Juegos Centroamericanos, Panamericanos y hasta las Olimpiadas en , nunca ha recorrido los adoquines de la calle San Sebastián para ser parte de las masivas fiestas que dan fin a las navidades más largas del mundo.

Su disciplina deportiva, enfoque y juventud no le habían permitido asistir al evento. Esta vez, afirmó que no sabe si podrá formar parte, ya que desconoce la agenda deportiva de esos días. La atleta dedica mínimo seis horas diarias al tenis de mesa.

“Me encantaría ir, pero todavía no sé si pueda ir el día de la comparsa. Siempre lo veía en la televisión y tener una cabeza (cabezudo) mía allí es una alegría inmensa. Pero mi papá es el que lleva toda la agenda del entrenamiento y no sé todavía que tengo ese día”, sostuvo la jugadora.

La rigurosidad y el nivel de entrenamiento es muy alto, por lo que deportista se prepara para su participación en febrero en la Copa Panamérica en Puerto Rico. Luego, va a España y en el futuro podría “ir a jugar un tiempo a Japón”.

Aún así, Adorno y el resto de los artistas del colectivo confían que Díaz pueda formar parte del pintoresco desfile. El colectivo tendrá participación en las fiestas desde el jueves hasta el domingo. Es por ello que recibieron, al igual que otros años una aportación económica para poder realizar las diferentes actividades culturales en las festividades.