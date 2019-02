Tras la gran acogida que tuvo su espectáculo de aniversario el pasado mes de noviembre, la compañía de danza contemporánea Andanza repetirá el evento con dos nuevas presentaciones, a celebrarse este sábado y domingo, en la Sala Experimental del Centro de Bellas Artes de Santurce.



“20 años con Andanza” es el título del espectáculo, que conmemora las dos décadas de la compañía de danza puertorriqueña. Las funciones serán el sábado, a las 8:30 p.m., y el domingo a las 5:00 p.m., según se informó en comunicado de prensa.

El viernes, en tanto, se ofrecerá una función para estudiantes a las 10:00 a.m., cuyos boletos estarán disponibles para la venta en Andanza. Habrá una función matutina libre de costo exclusivamente para estudiantes de escasos recursos, participantes del programa Danza con Andanza.

Lolita Villanúa, directora artística y ejecutiva de Andanza, dijo que este espectáculo, al igual que el de noviembre, reunirá algunas piezas memorables que han marcado la trayectoria de la compañía. Destacó, además, que esta celebración no acaba aquí, como lo había adelantado. “En aquella ocasión anuncié que el cumpleaños se extendería durante 2019 ya que la fundación de Andanza fue en 1998 pero el comienzo de operaciones fue en 1999. Como muchas personas no pudieron ver la presentación ya que tuvimos casa llena, estamos abriendo dos nuevas funciones. Ahora, añadimos dos coreografías al espectáculo en el que los bailarines serán acompañados por músicos invitados que han estado presentes desde el principio de Andanza. Para los que no conocen a Andanza es el momento perfecto para descubrirla. Los que nos acompañaron en noviembre, pueden regresar para apreciar otras piezas. ¡Continuamos activos y estamos felices de poder contribuir a nuestro país con el trabajo sociocultural que realizamos!”, expresó en el parte de prensa, donde agradeció el apoyo del Fondo Flamboyán para las Artes creado por Lin-Manuel Miranda que ayudó a que esta celebración fuera posible.

Andanza bailará algunas de las coreografías que marcaron su estreno, entre ellas piezas inolvidables como “Tres o cuatro jugadas”, creación colectiva dirigida por Alicia Díaz con la participación del cantante José Luis “Fofé” Abreu, escenografía de Tony González-Walker y vestuario de Freddie Mercado. Además, se presentarán íconos de Andanza como “Eleuther”, el memorable solo del coquí, y el dueto “Brasil”, ambos coreografiados por el brasileño Matías Santiago con música original de su compatriota Sergio Nogueira. Se presentará también un extracto de la obra “Muerte”, del artista brasileño radicado en Suiza, Antonio Gomes, la cual está inspirada en el “Réquiem” de Mozart. La pieza de parejas “Adagio” y la conmovedora pieza “Diez años sin ti”, de Carlos Iván Santos, así como la pieza “Fuímonos”, de Lolita Villanúa, con música en vivo interpretada por Luis Amed Irizarry y Javier Rodríguez Curet.

Los nueve bailarines de Andanza serán María Alejandra Castillo, Norberto Collazo, Natalia Fajardo, Aura González, Cristina Lugo, Jaime Maldonado, Carlos Sánchez, Nanya Sierra y Abraham Texidor. La iluminación estará en manos de Esteban Lima. La Compañía Andanza es dirigida por Lolita Villanúa con la asistencia de Eloy Ortiz. María Teresa Robles es la directora de la escuela y del programa educativo. Villanúa y Robles fundaron Andanza el 23 de noviembre de 1998.