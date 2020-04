Para Antonio Martorell la parte difícil del aislamiento es no poder abrir las puertas de su taller en Ponce o desplegar sus obras de arte fuera de ese espacio en el que se mantiene constantemente creando.

Por eso será un alivio poder compartir de manera virtual con todo aquel interesado en su trabajo a través de un "Facebook Live" que se llevará a cabo el jueves a las 4:00 p.m. a través de su página en esa red social.

Esta idea surgió por el interés de Walter Otero, galerista y propietario de la galería Walter Otero Contemporary Art, de mantener a las personas conectadas con el mundo de la cultura a pesar de estar obligados a permanecer en sus casas para evitar el contagio de COVID-19 y ante la posposición de todos los eventos programados en los espacios dedicados a estos temas.

“Sencillamente Walter me viene a visitar, cámara en mano, y vamos a hablar y ver lo que estoy haciendo. Un artista es su trabajo. Vamos a hablar sobre lo que he estado haciendo”, adelantó Martorell, al confesar que los percances tienen el efecto de motivarlo a ser aún más productivo.

“No es que los desee, pero no me quedo parado. Mucho menos sentado”, indicó en entrevista telefónica.

Durante las semanas de encierro total en su taller, el maestro ha estado trabajando en el Memorial para las víctimas del huracán María que será trasladado a Nueva York para ser instalado en Battery Park cuando la situación actual así lo permita. Durante la transmisión el jueves, el artista compartirá con la audiencia detalles de esta pieza que consiste de un espiral en vidrio transparente que llevará impreso el texto en español e inglés del poema "Farewell from Welfare Island" de la poeta nacional Julia de Burgos.

Durante el "live" Martorell también enseñará la obra "Once tesis sobre un crimen de 1889", basado en el primer enjuiciamiento de un crimen bajo el régimen de Estados Unidos en Puerto Rico. La pieza está inspirada en el libro del mismo nombre, escrito por Arcadio Díaz Quiñones.

Otro de los proyectos del artista se titula "Ponce histérico" y fue iniciado tras el terremoto ocurrido en la zona sureste del país el pasado Día de Reyes. Martorell comentó que quedó impactado por los destrozos provocados por este evento y quiso trabajar de manera creativa y artística con algunos restos de paredes, techos, zócalos y hierro que quedaron después de lo acontecido.

Martorell dijo que está muy entusiasmado con la idea de dejar entrar a la gente a su taller, aunque sea de manera virtual.

"Me muero de las ganas porque cada vez que hago algo lo cuelgo. No espero a que vaya a un museo, a una galería. Tengo que verlo colgado. Tengo que gozármelo antes y después. Una de las cosas que resiento de pandemia es que no puedo recibir gente aquí ni puedo llevar las obras a ningún lado", apuntó.