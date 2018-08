El artista plástico Arnaldo Roche Rabell anunció hoy que presentará el 11 de septiembre su exposición “Arnaldo Roche Rabell: Volver a Casa” en el espacio [email protected] en Plaza Las Américas, con motivo de la celebración de los 50 años de este centro comercial.

Esta exposición, que cuenta con el trabajo de curaduría del galerista Walter Otero, representante del pintor boricua, constará de una selección de unas 12 piezas de trabajos realizados durante los últimos dos años.

El trabajo plástico de Roche Rabell, quien cuenta con una maestría en arte de The School of the Art Institute of Chicago, es considerado como neoexpresionista.

La obra de Roche Rabell presenta un vocabulario estilístico único. Es a través del frotado que logra impresionantes y complejas formas, metáforas e imágenes impactantes, sumamente dramáticas y reveladoras, que muestran en muchas ocasiones el estado psicológico del individuo. Exuberantes en color y dramático contenido, su expresionismo pictórico se nutre de referentes variados, históricos y personales.

Su propuesta fuertemente expresiva y de gran intensidad, presenta temas relacionados al hombre y la naturaleza, trabajados mayormente a través de los géneros del retrato, el autorretrato y el paisaje en composiciones de tamaño heroico.

SylviaVillafañe, galerista y encargada de la coordinación de esta exposición, comentó que es un honor contar con el trabajo de Roche Rabell.

“Promover el arte y los artistas puertorriqueños es una prioridad para todos aquellos que trabajamos día a día en ayudar a enriquecer y dar a conocer nuestra cultura”, dijo Villafañe en un comunicado de prensa.

El local está en el segundo nivel.