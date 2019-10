Mayagüez - Con el propósito de atraer a los niños y jóvenes hacia la cultura del libro y la lectura, inició hoy la quinta edición de la Feria Internacional del Libro Eugenio María de Hostos (FILEMH), en Mayagüez.

El evento, que se extiende hasta este sábado en el Palacio de Recreación y Deportes, contó en su primer día con la presencia de decenas de estudiantes de escuelas públicas y privadas de la región oeste, quienes desde las 9:00 a.m. disfrutaron de variadas actividades y conferencias. Entre ellas se destacó la de la doctora Luisa Oliva Navarro Tavares, de República Dominicana, quien habló a los jóvenes sobre la importancia de la figura de Eugenio María de Hostos, a quien invitó a leer en tiempos de dificultad para “encontrar la luz”.

Resaltó la importancia del prócer mayagüezano no solo en Puerto Rico, sino en la República Dominicana, donde su trabajo sigue latiendo. “Hostos nunca perdió su identidad, donde quiera que fuera tenía en mente Las Antillas”, dijo ante el asombro de los más jóvenes, para ejemplificar la grandeza de este gran pensador y educador, considerado como el luchador e intelectual más universal que ha dado Puerto Rico.

En torno a la figura de Hostos reflexionarán durante estos cuatro días los doctores Yuri Germán Zambrano Rodríguez, de México; Leonardo Rossiello Ramírez, de Uruguay, y Jorge Renato Sandoval Bacigalupo, de Perú, quienes, junto a Navarro Tavares, son los conferenciantes internacionales invitados en esta quinta edición de la FILEMH. También lo hará Gustavo Adolfo de Hostos, bisnieto de Eugenio María de Hostos, quien dictará este, jueves, a las 3:00 p.m., la conferencia “Eugenio María de Hostos: El hombre del positivismo”.

(Vanessa Serra)

“Lo que queremos es destacar la figura de Eugenio María de Hostos, pero, sobre todo, educar a nuestros niños y jóvenes en la cultura del libro y la lectura. Un libro en mano de un joven garantiza que no se les engañe porque la sabiduría te fortalece”, expresó la doctora Carmen Amarilis Vega, presidente del comité organizador de la FILMEH.

Esta edición de la feria cuenta con 34 puestos de libreros, editoriales y artesanos de Puerto Rico, además de puestos informativos de varias instituciones de educación superior del área oeste. Entre los que se encontraban hoy vendiendo sus libros estaban por José Parés y Marisol Martínez, dueños de la librería La Casita, única que opera en Aguadilla. Ambos coincidieron en que eventos como estos son fundamentales para la zona ya que descentralizan la actividad cultural del área metropolitana.

En la foto, una exposición de arte como parte de la feria. (Vanessa Serra)

“Cualquier evento que surja de la literatura sobre todo fuera del área metropolitana es bueno porque no todo es en San Juan y el área oeste es un área en desarrollo”, dijo Marisol Martínez. Parés, por su parte, enfatizó en cómo la librería que mantienen en Aguadilla Mall sirve a gente de diversos pueblos de la región, incluyendo Arecibo, Cabo Rojo y hasta Lares, por lo que es fundamental ofrecerle alternativas.

De forma similar opinó la joven poeta Ketsia Ramos, que hace un año fundó junto a un grupo de escritores la editorial independiente Editorial Casa Cuna, que publica libros y diseños de artistas independientes a un precio accesible.

“Habíamos identificado la necesidad de proyectos que difundieran el arte de artistas emergentes que no tienen espacio en instituciones artísticas renombradas, ya sea porque no reconocen su trabajo o no tienen título académico. Nosotres estamos en búsqueda de este tipo de artistas que no necesariamente tienen los recursos para entrar a este tipo de evento”, dijo sobre la labor de la editorial que trabaja a través de apoyo mutuo y trabajo colaborativo.

Al preguntarle sobre la importancia de esta feria de libros en Mayagüez comentó que es vital para “descentralizar las artes y sacarlas del área metropolitana”. “Me parece importantísima esta feria porque, de hecho, coincide con parte de nuestro objetivo como proyecto que es descentralizar el arte y la cultura y ofrecerlo lo más accesible posible, incluyendo evento libre de costo a la comunidad. Fomentar la literatura en un periodo de crisis política y económica tan grande, me parece que es una apuesta que debe replicarse en el resto de la isla”, agregó la joven, quien está organizando el evento La Juntilla, un festival de arte y literatura que se celebrará el 23 y 24 de noviembre en Taller Libertá, también en Mayagüez.

Otra de las participantes de la FILEMH, Mel Solórzano, se encontraba vendiendo libros para niños y niñas, con su proyecto Leo Leo Libros, una librería virtual y movible, con especialidad en literatura para los más pequeños. “Apuesto a crear lectores pensantes a través de libros que tengan propuestas atractiva a nivel estético y narrativo”, dijo la joven, quien hace cinco años forma parte de la iniciativa de lectura Leamos Más.

Precisamente los niños y niñas fueron algunos de los que más disfrutaron en este primer día. Para ellos había un área especial de lectura, llamado "Bosque Mágico de Lectura Lee y Sueña", donde Millo Huertas leía el cuento “Los Zarcillo de Perlas”, en la técnica kamishibai a niños y niñas del Head Start del Mayagüez Pueblo. “¡Wao!”, repetían los pequeños al ver las imágenes del cuento que veían y escuchaban con la fascinación que logran los descubrimientos.

En la foto, banda de la Escuela Libre de Música de Mayagüez.(Vanessa Serra)

La FILMEH, que se celebra hasta el sábado de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., también contará en estos días con presentaciones de libro de escritores de Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, México, Perú y Uruguay. Dirán presente, además, durante estos días La Sección de Bandas y Orquestas del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) y la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini de Mayagüez que tendrán variadas presentaciones musicales.

En Detalle

La quinta edición de la Feria Internacional del Libro Eugenio María de Hostos se celebrará hasta el sábado en el Palacio de Recreación y Deportes en Mayagüez, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

El evento cuenta con la participación de una decena de diversas librerías y proyectos de lectura del país