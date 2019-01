El artista puertorriqueño Richard Santiago, mejor conocido como Tiago, fue invitado recientemente a participar de la exhibición internacional de arte público, New Monuments for New Cities, que viajará por cinco ciudades de Estados Unidos, según se anunció en comunicado de prensa.

New Monuments for New Cities es el proyecto inaugural de la High Line Network Joint Initiative de Nueva York, una nueva colaboración entre proyectos de reutilización industrial en América del Norte.

Para esta propuesta de arte público -que se llevará a cabo de febrero a octubre- la organización invitó a cinco artistas o grupos de artistas para crear obras (en forma de carteles) para nuevos monumentos.

Tiago es el único artista puertorriqueño invitado a participar de este proyecto, junto a creadores del calibre de Guerrilla Girls, Hans Haacke, Nicole Awai, y Judith Bernstein, entre otros.

“Durante los últimos años me he concentrado en crear proyectos de arte colectivos que se centran en temas sociales y giran en torno al concepto de la empatía y la solidaridad. Esta invitación vino en un momento en el cual me encuentro desplazado a causa del huracán, pero trabajando profundamente por mantener el tema de Puerto Rico sobre la mesa”, explicó Tiago en comunicado de prensa.

Para el proyecto del High Line Network, Tiago se enfocó en el tema de la gentrificación. “Nuestro pueblo sufre actualmente un desplazamiento masivo con intención de genocidio a través de un proceso denominado ‘ethnic cleansing’. Creé el diseño, el cual es sencillo y minimalista, con la intención de manifestar la gentrificación que sufren nuestros hermanos boricuas de Chicago y la que está sufriendo Puerto Rico a gran escala”, expresó el artista.

New Monuments for New Cities, según se informó, fue concebido el año pasado luego de la eliminación de los monumentos de la Confederación y después de lo ocurrido en Nueva York con una comisión que evaluó los monumentos, dijo Cecilia Alemani, quien es la directora y curadora principal de High Line Art.

"Realmente sentí que había algo en el aire que valía la pena capturar", aseguró.

El debate nacional sobre monumentos, placas y memoriales a menudo se ha centrado en figuras confederadas como John C. Calhoun y Robert E. Lee. A raíz de un violento mitin de blancos nacionalistas en Charlottesville, Virginia, decenas de monumentos fueron eliminados en los Estados Unidos. En Nueva York, el debate más acalorado fue sobre la estatua de Cristóbal Colón que se alza sobre Columbus Circle. Muchos pidieron su eliminación debido a la explotación y brutalidad de Colón hacia los pueblos indígenas, pero fue defendida por algunos estadounidenses de origen italiano como una parte importante de su patrimonio.

"Hay tanta esperanza y optimismo en el proyecto de Friends of the High Line de querer crear espacios verdes a partir de la nada o de algo que se suponía que debía ser demolido", dijo Alemani. “Y el arte es ahora un componente importante de esa experiencia”, agregó.

Tiago ha estado presentando diferentes formatos de su instalación “The Frailty of Strength & viceversa” desde mayo en diversos lugares de Estados Unidos que incluyen El Museo de Arte Contemporáneo de Chicago, Rutgers University, y Connecticut College. La misma trata sobre las 911 cremaciones por parte del gobierno de Puerto Rico luego del huracán María.