Contagiado por la euforia que se vive en Puerto Rico por la presentación del musical “Hamilton”, a finales de la semana pasada, el barbero Anthony Reyes publicó en su cuenta de Instagram un recorte que realizó en el que plasmó, en la cabeza de un modelo, el rostro del dramaturgo puertorriqueño y creador de la obra, Lin-Manuel Miranda.

Luego de que Reyes comentara a este medio y en sus redes sociales que deseaba conocer a Miranda, al fin el encuentro se dio esta mañana en el lugar donde el actor se está hospedando durante su estadía en la isla.

“Una persona que trabaja con él directamente se comunicó conmigo por los reportajes y el Twitter, donde expresé que tenía interés en conocerlo y hacerle algo”, contó Reyes, propietario de Anthony Barbershop, que ubica en Dorado.

Reyes recibió la llamada anoche y esta mañana ya le estaba ofreciendo el servicio de afeitado, mantenimiento de cerquillos y arreglo de cejas, este último a petición de Vanessa Nadal, esposa de Miranda.

He was packing up to leave when my wife came in the room and said “DON’T LEAVE WITHOUT DOING HIS EYEBROWS!”?? pic.twitter.com/iPyzdFLyfT