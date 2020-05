A raíz de la decisión del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, de cancelar todas las actividades multitudinarias por razón de la pandemia del COVID-19, la organización Loisaida Inc., anunció que su celebración cultural anual, conocida como el Festival Loisaida, tomará lugar de manera virtual.

“Usando la tecnología y la presencia de las redes sociales, el Festival Loisaida se trasladará al terreno digital el domingo, 24 de mayo y el domingo, 31 de mayo de 2:00 a 4:00 p.m. El mismo será transmitido en vivo a través de plataformas tales como las páginas de Loisaida en Facebook y la conocida plataforma de YouTube”, señaló en comunicado de prensa Alejandro Epifanio, director de la entidad que celebra este evento, el cual reconoce la cultura, tradición y logros de los puertorriqueños.

Las personas podrán disfrutar desde sus hogares de una extensa variedad de propuestas artísticas, entrevistas y otro tipo de entretenimiento. “Aunque estamos sumamente apenados con el impacto devastador que ha tenido la pandemia en nuestras comunidades, tenemos la esperanza de que el Festival Loisaida en forma virtual provea una oportunidad para unirnos y celebrar nuestra resiliencia, creatividad y sentido de comunidad”, agregó el director de Loisaida Inc.

Esta nueva edición especial contará con la animación de la actriz y comediante Jeannie Sol. Las intervenciones musicales estarán a cargo de D'marquesina Ny-pr, FUSION JONDA, Joe Louis Vázquez-Ayala, Fernandito Ferrer y Alynda Segarra, del grupo Hurray for the Riff Raff. También participarán Circo Café con Gloria (circo), Carola García (teatro para niños), Paula Herrera Nóbile (arte), Gabriel Leyva (interpretación), Sorely Muentes (interpretación), la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (música), La Trinchera (baile contemporáneo) y Amneris Morales (poesía). Además, durante el evento se transmitirán vídeos musicales y filmes cortos realizados por Teófilo Torres, Julián Garnik y Melvin Audaz.

¡CUENTA CON NOSOTROS!

El lema de este año del festival será “¡Cuenta Con Nosotros! (Count on Us!)”, lo que plasma un merecido tributo a la dedicación y la valentía de los trabajadores latinos, muy en especial a los puertorriqueños, quienes han estado trabajando arduamente desde el principio de la crisis de salud de esta pandemia.

El evento, a su vez, reconocerá también a la comunidad LGBTQ, según se puede apreciar en el cartel conmemorativo de este año, creado por la artista María Domínguez. Como dato importante el Festival Loisada enfatizará en la importancia de llenar el Censo 2020 para asegurar que se dediquen fondos federales, estatales y locales para programasimportantes de las comunidades de habla hispana.

Raúl Russi, presidente de Acacia Network, entidad aliada del festival, recordó en comunicado de prensa que la pandemia por COVID-19 ha impactado “de manera desproporcionada a las comunidades latinas y afroamericanas a lo largo del país, muy en especial a los residentes de la Ciudad de Nueva York”, por lo que tanto Acacia como Loisaida Inc. están proveyendo servicios esenciales para los individuos y las familias que más lo necesitan.