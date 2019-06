Cinco años de noviazgo, más de un cuarto de siglo de matrimonio, dos hijas, miles de vivencias. Ana Laura Hernández Feliciano, viuda del afamado tenor puertorriqueño César Hernández, aún procesa la pérdida de su compañero de vida, a quien recuerda como un hombre familiar, sencillo, de buen humor, a quien no le gustaba la pomposidad ni las ceremonias, fiel católico, buen amigo, y sobre todo poseedor de un talento que lo llevó a recorrer los más importantes escenarios del mundo, recogiendo aplausos de las audiencias más exigentes; hazaña en la que ella le acompañó.

César Hernández dejó el plano físico el lunes de modo súbito, en medio de unas vacaciones familiares.

Lo primero que la dentista pediátrica de profesión adelanta es que se encuentra en medio de las gestiones para trasladar los restos del tenor a Puerto Rico de manera que familiares, amigos, colegas y admiradores le den el último adiós.

“Han llamado tantas y tantas personas de todas partes del mundo, que conocieron a César en todas sus etapas. Al momento, no tenemos definida la fecha para las exequias; el proceso de traslado es complejo. Sé que si fuera por él, no hacíamos nada más allá del servicio religioso, que es lo verdaderamente importante para él, porque César no tenía pedidos especiales para nada. Pero sí queremos que la gente tenga la oportunidad de despedirse”, explica Ana Laura vía telefónica desde Orlando, Florida, donde falleció el artista.

“César no era persona de homenajes. Recibió muchos reconocimientos y el cariño de la gente en vida. Cualquier tributo será un honor, pero la realidad es que él era muy sencillo. A él le encantaba llamar a sus amigos, a la gente de la iglesia, esa era su forma de ser”, indicó.

Entre los recuerdos llega la pausa. “Estoy tratando de mantenerme fuerte. Ahora estoy a cargo de la familia”, dice y menciona a sus gemelas, Daniela Estrella y Natalia Laura, de 22 años.

“Estábamos en el proceso de establecernos en Nueva York. Habíamos vivido allí y nos encantaba la idea de regresar”.

Al preguntar si César dejaba algún proyecto o meta a nivel artístico sin concluir, explica que deseaba realizar más grabaciones discográficas.

“César escuchaba mucha música, era muy ecléctico en sus gustos musicales, pero escuchaba más que nada a los grandes de la ópera. Él admiraba a Antonio Paoli, a Justino Díaz, a Antonio Barasorda, a los que le precedieron. Para César, era importante que los jóvenes en la ópera o en cualquier carrera, conocieran a quienes le precedieron”.

De su “aventura” junto a César guarda recuerdos de grandes momentos. De su ascenso meteórico tras ganar en 1988, las competencias del Met en San Juan y Nueva Oléans. “César no se visualizaba como un cantante principal. Su meta era ser fraile franciscano capuchino. y luego se inclinó hacia la música. Al morir su mamá tomó una dispensa y siguió desarrollándose hasta que entró en el Conservatorio. Audicionó y entró por guitarra, pero prosiguió en canto. Aunque no siguió en la orden siempre se mantuvo muy conectado con la iglesia. Para él era bien importante su fe y ayudar a los demas”.

De las competencias del Met llegaron los contratos. En 1991 grabó el papel estelar de la ópera “Goya” de Gian Carlo Menotti. Le seguirían presentaciones junto a Luciano Pavarotti. Contratos en Estados Unidos, estelares en Alemania, Italia, los países nórdicos, México, Corea, más de 400 representaciones de “Tosca”. En resumen, 25 años de carrera continua, de presentaciones noche tras noche viajando por las capitales del mundo con las compañías y en los teatros más prestigiosos del mundo.

De Martorell y Don Cholito

Aun así su lazo con Puerto Rico era inquebrantable.

Ana Laura recuerda que alguien que se preocupó de dar a conocer los logros de César fue José Miguel Agrelot, quien como “Don Cholito” lo entrevistaba por teléfono en su programa radial matutino, mientras él cantaba en Europa.

Así mismo relata cuando el tenor posó para Antonio Martorell.