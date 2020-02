La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR) contará con la participación del reconocido chelista estadounidense Julian Schwarz como músico invitado en el concierto de abono “El Espíritu de la Reforma: Una sinfonía para una celebración”.

El concierto dirigido por el maestro Maximiano Valdés, se llevará a cabo el sábado, 8 de febrero, a las 7:00 p.m. en la Sala Sinfónica Pablo Casals en Santurce.

Durante el concierto, se interpretará la pieza musical del compositor puertorriqueño William Ortiz, “Montaje para un sueño en mi”, inspirada en los recientes desastres naturales vividos en Puerto Rico.

El violonchelista Julian Schwarz, hijo del fundador y director de The All Star Orchestra en Seattle, Gerard Schwarz, ha llevado una carrera muy activa presentándose con innumerables orquestas norteamericanas, con la Sinfónica de Queensland en Australia, con la Filarmónica de Boca del Río en Veracruz en México y la Filarmónica de Ciudad de México. En Hong Kong fue invitado del Festival Intimacy of Creativity. También se presentó en el Mozarteum de Salzburgo y el festival de Verbier en Suiza.

En el 2017 realizó una extensa gira de recitales por China en dúo con la pianista Marika Bournaki. Actualmente, es profesor en el Conservatorio de Shenandoah University en Winchester, VA y programa una serie de cámara en el Eastern Music Festival de Greensboro, Carolina del Norte. Su instrumento es un violonchelo napolitano construido por Gennaro Gagliano en 1743.