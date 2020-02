El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) anunció que mañana comienza la etapa semifinal de la 12ma edición del certamen estudiantil de declamación de poesía en inglés Poetry Out Loud (POL).

En esta primera ronda semifinal, que se llevará a cabo en la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Humacao, competirán estudiantes de las escuelas participantes de San Juan, Cayey, Coamo, Ponce, Guaynabo y Carolina.

Esta competencia comenzó a finales del año pasado con la visita de diez poetas mentores a las escuelas de todo el archipiélago de Puerto Rico. Estos encuentros con la comunidad escolar tienen el propósito de fomentar el interés por la declamación de la poesía en inglés. Un total de 50 escuelas, públicas y privadas realizaron certámenes escolares para escoger a los estudiantes, entre noveno a duodécimo grado, que le representarán en el certamen.

Aún con los retos que ha enfrentado el comienzo del corriente semestre escolar, luego del terremoto ocurrido en el área suroeste, los miembros de las diferentes comunidades escolares decidieron continuar con el evento. Asimismo, durante el pasado mes de enero se realizó el ensayo y orientación general con 49 campeones y campeonas de cada escuela que estará participando de la etapa semifinal del evento.

Las rondas de semifinal serán el 7, 14 y 21 de febrero en la UPR de Humacao, UPR de Aguadilla y en el Teatro San Rafael de Corozal, sucesivamente. Cada uno de los días de la etapa semifinal, se escogerán 6 finalistas para un total de 18 que pasarán a la competencia final el viernes 13 de marzo a la 1:00pm en el Teatro Francisco Arriví en Santurce. El campeón o campeona del certamen local representará a Puerto Rico y buscará el título máximo de Poetry Out Loud en los Estados Unidos. Todas las competencias son abiertas al público en general y libre de costo.

El ganador o ganadora de la competencia en Puerto Rico obtendrá 200 dólares y un viaje con gastos pagos a Washington, DC para competir en la competencia final a nivel nacional. La escuela ganadora obtendrá 500 dólares para la compra materiales relacionados a la poesía. Mientras, quien queda en segundo lugar obtiene 100 dólares y su escuela 200 dólares para la compra de materiales de poesía. En la competencia final a nivel nacional en Estados Unidos de Poetry Out Loud, el ganador o ganadora obtiene un gran premio de 20,000 dólares.

Poetry Out Loud es un programa educativo nacional de las artes que promueve el estudio de la poesía ofreciendo materiales educativosgratuitos y una competencia de declamación en escuelas secundarias a través de los Estados Unidos. Este programa ayuda a los estudiantes a dominar las habilidades de hablar en público, desarrollar la confianza en sí mismos y aprender sobre la historia literaria y la vida contemporánea. Poetry Out Loud es posible gracias a de National Endowment for the Arts, Poetry Foundation y las agencias de arte estatales y jurisdiccionales.

Desde 2005, Poetry Out Loud ha crecido hasta alcanzar a más de 3.8 millones de estudiantes y 60,000 maestros de 16,000 escuelas.

Para más información, interesados pueden comunicarse vía correo electrónico a [email protected] y seguir las redes sociales de Poetry Out Loud - Puerto Rico.

Las fechas y lugares de la semifinal son las siguientes:

Viernes, 7 de febrero - (1:00-4:00 p.m.) Certamen Semifinal en UPR Humacao

Pueblos: San Juan, Cayey, Coamo, Ponce, Guaynabo y Carolina

Escuelas participantes: UHS; Escuela Especializada en Matemáticas, Ciencias y Tecnología; The School of San Juan; Escuela del Deporte; American Military Academy; Colegio Congregación Mita; Saint John's School; Caribbean School; Padre Rufo Bilingual School; Escuela Ramón José Dávila; Colegio San Ignacio de Loyola; Escuela José Julián Acosta y Calbo; Academia La Milagrosa de Cayey; Washburn School; Colegio Nuestra Señora de la Merced; Colegio San Antonio; Escuela Luz América Calderón

Viernes, 14 de febrero - (1:00-4:00 p.m.) Certamen Semifinal en UPR Aguadilla

Pueblos: Mayagüez, Añasco, San Germán, Cabo Rojo, Lajas, Hormigueros, Yauco, Aguadilla, Aguada y Moca

Escuelas participantes: Escuela San Germán Interamericana; Southwestern Educational Society (SESO); Young Ambassadors Academy; Escuela Leonides Morales Rodríguez; CROEM; Escuela Agroecológica Laura Mercado; Escuela Superior Ocupacional y Técnica de Yauco; Luis Muñoz Marín High School (Añasco); First Bilingual Preparatory School; Escuela Catalina Morales de Flores; Escuela Profesora Juana Rosario Carrero; Colegio Presbiteriano Rehma; Alcides Figueroa Specialized Bilingual School; Escuela Inés María Mendoza (Mayagüez); Colegio San Agustín; Dr. Pedro Perea Fajardo

Viernes, 21 de febrero - (1:00-4:00 p.m.) Certamen Semifinal en Cine-Teatro San Rafael, Corozal

Pueblos: Hatillo, Manatí, Dorado, Bayamón, Toa Alta, Corozal, Barranquitas, Orocovis, Aibonito, Comerío y Cidra