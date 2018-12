Se espera que todas las presentaciones del musical Hamilton se llevarán a cabo en las fechas programadas -del 11 al 27 de enero de 2019- tal y como se había anunciado, indicó hoy en entrevista telefónica el gerente general del Centro de Bellas Artes de Santurce (CBA), Jetppeht Pérez de Corcho Morgado.

“La Sala de Festivales está liberada de los contratos para los espectáculos que estaban pautados en esas fechas. El viernes pasado me reuní con los productores de esos eventos y casi todos aceptaron los cambios”, agregó el ejecutivo, quien dijo que ayer salieron las cartas informando las cancelaciones.

Entre las producciones que contarán con una nueva fecha figura el Concierto de Reyes de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, que ahora se llevará a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot, en Hato Rey, el sábado 5 de enero.

“El espectáculo de Victoria Sanabria, pautado para llevarse a cabo el 13 de enero, se logró reprogramar para el mes de junio y la presentación de la película del beato Carlos Manuel, el 19 y 20 de enero, del cineasta Luis Molina, también se logró mover”, explicó Pérez.

Sin embargo, no pudo llegar a un acuerdo con Agustín Rosario, productor del ‘stand-up comedy’ “Eso no da risa” pautado para presentarse el 26 de enero.

“Me reuní con el señor Rosario en mi oficina y le ofrecí varias alternativas de salas en diferentes fechas para febrero. Pero hasta ahora no ha accedido”, agregó Pérez, quien dijo que la Junta del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) tiene conocimiento de todo lo que ha sucedido desde el día uno “porque ellos son los que nos instruyen a tomar algunas decisiones”.

Ayer Eduardo Arosemena Muñoz, presidente de las Junta de Directores del ICP y del Centro de Bellas Artes, explicó que “hay una instrucción de la Junta que del 11 a l 27 el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré se dedicará a la producción ‘Hamilton’. Entendemos que la decisión de la Junta puede ser comprendida por un amplio sector incluso los productores de espectáculo”.

Pérez agregó que no ha vuelto a llamar a Rosario para darle espacio (a que tome una decisión).

“De nuestra parte, hemos actuado de buena fe, le hemos dado todas las oportunidades y le hemos ofrecido hasta el cambio libre de costo para que él se presente el día 26 y 27 en la Sala Sinfónica, que es similar a la Sala de Festivales. Como es un ‘Stand up Comedy’, no necesita una escenografía muy grande y se puede adaptar el proscenio de la sala. Pero hasta el momento no ha aceptado”, contó.

En declaraciones escritas, el productor de espectáculos Agustín Rosario aseguró ayer que tenía reservadas unas fechas en CBA que “están bajo contrato con mi compañía, Taller Uno, pagadas y refrendadas en Hacienda para mi producción ‘Eso no da risa’ con Josué Comedy. De hecho, ya tenemos cientos de boletos vendidos y estamos en plena promoción”.