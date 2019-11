El cantante, actor y dramaturgo Lin-Manuel Miranda presentará nuevamente en Puerto Rico su exitoso musical “In the Heights” y reclutó a su colega, el boricua Éktor Rivera, para interpretar al personaje protagónico, a partir del 7 de mayo de 2020 en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

Miranda también se apresta a estrenar la versión cinematográfica del musical en junio del próximo año.

La producción de “In The Heights” en Puerto Rico estará a cargo de Ender Vega, para BAS Entertainment, quien fue el responsable del montaje de “Hamilton” en isla, producción también creada por Miranda.

Rivera asumirá el rol de Usnavi, personaje principal de la puesta en scena. El actor y cantante se ha destacado en Broadway en “On your Feet!” (2016, 2017), que abarca la vida de la cantante Gloria Estefan y su esposo, el productor Emilio Estefan.

A nivel internacional, Rivera encabezó el reparto de “Evita” - en el rol de Juan Domingo Perón - en el Open Air Theatre en Regent’s Park en Londres, Inglaterra. Por ambos trabajos escénicos, el artista ha ganado excelentes críticas de la prensa especializada.

La dirección musical de “In The Heights” será del maestro Cucco Peña, mientras que la coreografía y dirección general de Marcos Santana, quien laboró en el montaje original de “In The Heights” (2008), como también en “Guys and Dolls” (2009), “Rocky” (2014) y “On your Feet!” (2015), entre otros proyectos.

“Mi mayor satisfacción hoy es poder confirmar que ‘In the Heights’ subirá a escena otra vez en Bellas Artes. Me llena de felicidad volver a Bellas Artes en mayo para aplaudir la obra con talento local, brindando así una gran oportunidad a nuestros actores. Estaré en primera fila, con toda mi familia, disfrutando esta súper producción hecha en Puerto Rico… Y todo esto ocurrirá a solo un mes del estreno internacional de la película ‘In the Heights’", expresó Lin-Manuel.

Luis Miranda, padre de Lin-Manuel, afirmó por su parte, “el musical ‘In The Heights’ cambió la vida de mi hijo. Estoy seguro que el pueblo puertorriqueño dirá presente para aplaudir esta producción local del musical”.

Desde su estreno en Broadway el 9 de marzo de 2008, el musical “In the Heights” comenzó a hacer historia, completando 1,184 funciones y saliendo victorioso en los prestigiosos premios Tony, Grammy y el Laurence Olivier en Londres. En el 2010, Miranda protagonizó el personaje de “Usnavi” en Bellas Artes.

“In the Heights” ha recorrido el mundo y ha sido traducida a varios idiomas. La historia ocurre durante tres días en el barrio dominicano Washington Heights, en Nueva York, donde coinciden los sueños y frustraciones que experimentan los inmigrantes en la búsqueda de una mejor calidad de vida en Estados Unidos.