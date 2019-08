Un moderno y vistoso museo de arte en Trujillo Alto, un cementerio verde para desafiar las prácticas del enterramiento en Las Marías, un nuevo teatro para el Ateneo Puertorriqueño, en San Juan, y un albergue para tortugas en Dorado.

Todo lo anterior son proyectos públicos que fueron comisionados al arquitecto Jorge Rigau en diversos periodos, pero que por diversas razones nunca lograron concretarse. Por mucho tiempo estos diseños durmieron en las gavetas de una planera, en un disco duro o en “la nube” sin que nadie los viera. Pero ahora están accesibles al público, gracias a la exhibición “Posibilidades soñadas”, primera muestra del arquitecto Rigau, que se lleva a cabo en la Sala de Exposición de Arte Fundación Ángel Ramos (SalaFAR).

Esta exposición, que permanecerá hasta el 7 de septiembre, consta de 17 paneles con dibujos, fotografías y planos, así como de ocho maquetas, realizadas por Rigau y su equipo de trabajo, que nos ayudan a pensar “en ese Puerto Rico que podría ser”. Acompañado de cada proyecto no realizado, hay otros que sí lograron construirse lo que abre a un diálogo sobre lo propuesto y lo logrado.

“Los arquitectos trabajamos muchísimo y la mitad de las cosas que se diseñan no se hacen por distintas razones, muchas entendibles. Un proyecto no se hace por falta de fondos, por cambios de administración, porque una pareja se separa. Para que un proyecto se dé tiene que haber un conjunto de voluntades. En este caso, todos estos son proyectos públicos que quisimos mostrar para convertir el silencio en diálogos”, compartió Rigau en un recorrido reciente por la muestra.

Para el decano fundador de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, era fundamental mostrar proyectos públicos porque “contribuyen un aporte al país”. “Una casa más o una casa menos ya eso es otra cosa. Las preocupaciones de nosotros, y se ven un poco aquí, es poder resignificar el territorio. Cada proyecto que realizo lo tengo que pensar en relación al país, a la historia, al sitio. Por eso verás que aquí los proyectos están vinculados a algunas ideas donde hay unas propuestas de mejorar”, especificó el también historiador.

Muestra de ello es el proyecto ecoturístico de los canales de riego de Isabela, que tuvo una fase inicial, pero todavía espera por concretarse, y la obra urbana “El jardín del desagravio”, que se realizó en Hormigueros. Este proyecto rinde homenaje al líder abolicionista e independentista Segundo Ruiz Belvis.

Jardin del Desagravio.

“Ruiz Belvis vivió exiliado mucho tiempo y ese jardín es para pedirle perdón a Ruiz Belvis por haberse visto obligado a vivir fuera y también a todos los que sefueron y los que se han ido. Tiene que ver con el tema de la migración. Toda la vegetación (del jardín) que está a nivel de tierra es verde y no tiene flores. Las únicas flores que hay están elevadas y son plantas que crecen a pesar de no tener contacto con la tierra, como los exiliados”, explicó Rigau, demostrando quela arquitectura es arte y ciencia, como bien la describe.

En la muestra, en tanto, el público se topará con proyectos grandilocuentes como es el Museo de Arte de Trujillo Alto, que nunca se construyó, pero que su diseño nos habla acerca de las ambiciones que tienen algunos funcionarios en el país. “Este lo puse porque en realidad hay cosas que son desafíos y cosas que están fuera de escala. Cuánta gente uno no oye hablando de proyectos de una escala que no es la propia. Aquí se piensa mucho en proyectos que la escala no encaja ni con las posibilidades económicas del país. Son aspiraciones sin modular”, opinó.

También se muestran otras propuestas más viables, como lo son el albergue para tortugas en Dorado o el Pórtico de las Artes, que fue una propuesta que se hizo para el Centro de Bellas Artes de Santurce.

Cada una de las piezas que se muestran en “Posibilidades soñadas” invita a repensar el país e imaginarlo desde lo que es, pero también desde lo que podría ser si apostamos a proyectos que ayuden a “resignificar el territorio como patria propia”. El arquitecto Jorge Rigau piensa continuamente en un nuevo país, lo imagina y lo diseña, haciendo una reflexión sobre la noción que se tiene de las zonas históricas, pensando en la sostenibilidad y en los usos o desusos que se les dan a los espacios.

“Hay que hacer que las aspiraciones sean básicas porque cuántos proyectos no hemos visto que no se cuajan. Hay ideas importadas, hay aspiraciones fuera de tiempo y lugar. Por eso, creo que tenemos que pensar en las ideas básicas que alimentan la ciudad. También debemos mejorar la calidad de la obra pública. Si tú comparas con lo que se hizo aquí hasta los sesenta y parte de los setenta, es obra pública de permanencia, es obra pública de mantenimiento más sostenido. La obra pública que se hace muy temporera, muy a la prisa y muy barata, rebota”, evaluó sobre muchos edificios públicos que nos rodean y que también nos narran diversos periodos y momentos del país.

En esta muestra, Rigau contó con el apoyo de sus hijos, Armando y Alberto, en el diseño y en el montaje, así como con la colaboración de “muchas mentes y manos que han intervenido en la consecución de los proyectos exhibidos”. Como recordó, lograr una idea, diseñarla y gestarla es un ejercicio colectivo.

En esa dirección, invitó a otros colegas arquitectos y arquitectas a compartir esas “posibilidades soñadas” que quizás tengan engavetadas porque lo que se imagina también cuenta.