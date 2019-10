La artista puertorriqueña Elizabeth Barreto honrará a las mujeres que han sido asesinadas en Puerto Rico en lo que va de año a través de una poderosa y conmovedora pieza que le fue comisionada por el Museo de las Américas con motivo de la cuarta edición del evento “Noche de Catrinas”.

“Del dolor y la rabia nace la resistencia y rebeldía” es el título de esta obra/altar que se exhibirá este jueves, 31 de octubre, de 6:00 a 9:00 p.m., en el patio interior del Cuartel de Ballajá, en el Viejo San Juan, donde ubica el museo. Como parte del evento, la institución encargó a Barreto realizar el llamado “Altar de los Muertos” para conmemorar el Día de los Muertos que se celebra el 1 y 2 de noviembre en México y en otros países Latinoamericanos.

Esta es la primera vez que una institución artística le comisiona una obra a la artista, quien recibió la invitación del Museo de las Américas con gran emoción, pero también con un gran sentido de responsabilidad. Por un lado, está contenta de poder llevar a cabo un proyecto que materializa lo que ha sido parte de sus vivencias entre Puerto Rico y México, donde reside hace dos años. Pero, por otro, ha sentido la angustia y vulnerabilidad emocional de abordar un tema “tan crudo y cercano”, como es la violencia doméstica.

Barreto, sin embargo, sabía que si tenía que presentar una ofrenda en ese gran altar era para todas esas mujeres que han sido invisibilizadas y que merecen ser recordadas con dignidad. “Se me hace importante que el altar conmemore la vida de estas mujeres, que dignifique sus vidas, porque murieron bajo unas circunstancias completamente trágicas. Y sobre todo que sirva como un acto de demanda y de exigir justicia”, expresó.

“Quiero que el diseño de este altar sirva como una oportunidad para crear conciencia y para recordarle al estado que estamos al pendiente de que se esclarezcan estos casos y también estamos al pendiente de que se declare un estado de emergencia”, agregó la artista a este medio, mientras terminaba de afinar los detalles de la pieza.

Llevar a cabo este trabajo ha sido muy emotivo para Elizabeth Barreto, quien investigó y buscó fotos de las 13 mujeres que han muerto hasta la fecha, para así retratarlas acompañadas con sus nombres y con un mensaje de justicia y solidaridad. “Saber que estás haciendo el retrato de alguien que murió de una manera tan brutal no te hace sentir bien, es fuerte. No puedes evitar pensar cómo eran, pensar en la familia que dejaron, en las aspiraciones que tenían, que quizás eran las mismas que las de cualquiera de nosotras. Por eso, traté de asegurarme de que todas se vean alegres, que todas estén sonrientes, que haya elementos tiernos a su alrededor. Procuré que todas tengan su nombre y pequeñas frases que yo les dedico exigiendo justicia, pidiendo solidaridad entre nosotras. Básicamente diciéndoles que no las estamos dejando solas”, expresó.

Estos retratos formarán parte del gran altar que ha preparado la artista, cuya pieza central es una ilustración/retrato de una niña abrazando tiernamente a una Catrina. Esta obra, que mide 8 pies de ancho y 12 de largo, se presentará en una tarima que incluirá una plataforma extendida con escaleras. Todo el altar estará adornado con flores criollas y frutas tropicales, así como de cerámicas hechas por compañeras artistas de Barreto, quienes han colaborado con ella en el proceso. Varias hojas de yagrumo suspendidas en una cuadrícula de madera formarán parte del gran techo de este altar con el que la artista desea “elevar la ofrenda floral y frutal”.

“Más que hacer un altar que reflejara completamente la tradición mexicana -que no es algo que pertenece a nuestra cultura-, quise recontextualizarlo y presentarlo bajo esta temática. Cuidé mucho que no se viera como algo totalmente festivo porque estoy abordando un tema muy serio y con mucha sensibilidad. Aunque la pieza tiene color, creo que su fuerza y todo lo que la complementa, logra ese tono solemne y tierno que para mí era importante proyectar”, sostuvo sobre esta propuesta, la primera que trabaja a gran escala, y donde integra el lenguaje gráfico con el realismo del retrato.

Despertar de conciencia



El título del altar de Elizabeth Barreto, “Del dolor y la rabia nace la resistencia y rebeldía”, está basado en una declaración de las mujeres zapatistas de Chiapas, a quienes la artista ha estudiado en los últimos años y han sido fuerza inspiradora para su trabajo. De hecho, recientemente realizó una ilustración de ellas que formará parte de una colectiva que se realizará próximamente en la Ciudad de México.

Mudarse al país latinoamericano ha despertado en la artista una mayor conciencia feminista, la cual se refleja en su obra con contundencia. Aunque la figura de la mujer ha estado presente en su trabajo desde que estudió en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico, fue a raíz de su experiencia en el país azteca que cobró otro significado.

“Vivir en México me ha abierto muchísimo los ojos porque casi todas las mujeres mexicanas que he conocido sienten un acecho constante. Todas las amistades con las que he hablado, todas, tienen una historia o de violación o de acoso o que han estado en peligro en algún momento. Todas. Y es horrible. Creo que aquí en Puerto Rico nos sentimos igual pero allá es a la mil potencia”, dijo la artista, quien ha vivido de cerca el fortalecimiento del movimiento feminista en México, el cual observa como uno de los más sólidos y organizados en Latinoamérica.

En Puerto Rico, Elizabeth Barreto, sigue atenta y activa a todo lo que pasa con las mujeres y sus derechos, por eso, no pierde oportunidad para expresar a través de su obra, los temas que le preocupan como son los feminicidios. Así lo hizo el año pasado cuando decidió crear una ilustración de la joven artista Valerie Ann Almodóvar, luego de que esta fuera asesinada. “Fue un proceso emocional bien fuerte porque realmente lo que quise hacer en aquel momento fue mostrar un apoyo y una atención (al tema). Decir que esto es grave y que estas mujeres no están solas”, concluyó la artista, quien espera que el altar que realiza ayude en ese despertar de conciencia para que siga la resistencia y rebeldía que se necesitan para decir ¡basta ya!

Detalles de “Noche de Catrinas”



Además del altar confeccionado por Elizabeth Barreto -que será presentado por la actriz Magali Carrasquillo- el evento “Noche de Catrinas”, constará de diversas actividades libre de costo. Estas incluyen la participación de Alberto Pedrosa, quien tendrá a su cargo la invocación indígena mexicana, y la presentación de la pieza “Pateco le canta a la Catrina”, que realizará el actor Teófilo Torres.