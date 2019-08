Sentado entre el público, el niño Damián Andrés Vega García, de seis años, miraba atentamente a las integrantes del Circo Teatro Bandada. Apenas parpadeaba, pues toda su atención estaba puesta en el cuento “El folclor es alegría” que las jóvenes interpretaban utilizando la técnica kamishibai y elementos circenses.

A su alrededor decenas de otros niños y niñas como él también disfrutaban de este evento que formó parte de la reciente edición “Tardes de verano”, que celebró el miércoles el Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR). Esta actividad, que se celebra hace catorce años, es dirigida a toda la familia y busca promover las artes a través de eventos que fomenten la creatividad.

“Nosotros habíamos venido anteriormente a actividades en el museo y cuando vimos esta anunciada decidimos venir porque me parece que es una buena alternativa para que los niños hagan otro tipo de actividades en el verano, más allá de lo típico que es estar en la casa e ir a los parques. Es una buena experiencia para ellos, además de que están expuestos al arte”, compartió Ileana García, madre del pequeño Damián Andrés, quien acudió al evento junto a su esposo, Alexis Vega, y su otra hija, Laila, de cuatro años.

Al preguntarle al niño qué era lo más que había disfrutado, no dudó en decir que los cuentos y los actos circenses. “Me gustaron los cuentos, me gustó cuando la muchacha estaba con los aros y cuando estaba con la bola que flotaba. Todo eso me gustó”, dijo Damián Andrés sin un ápice de timidez.

Cerca de esta familia estaba con su hija de dos años, Eric Ashkenas, quien elogió el evento. “Ella quedó fascinada. Estaba ahí pendiente aplaudiendo, cantando, bailando y escuchando”, expresó este californiano residente en Puerto Rico. “A los niños y a todos nosotros nos gustan los cuentos y las historias y esto es lo mismo que siempre se había hecho, pero que hoy día se reemplaza por la televisión con narrativas más baratas. Esto es algo bien creativo que activa la imaginación. ¡Ha sido espectacular!”, comentó.

Las integrantes del Circo Teatro Bandada, Angelle Guzmán, Kate Gameiro e Isaira Noriega, por su parte, coincidieron en que la experiencia había sido enriquecedora. Las jóvenes llevaron a cabo una presentación que constó de tres cuentos de Tere Marichal. El primero, “Sol Taíno”, que habla sobre las costumbres de la isla; “Plancha, la planchadora”, que aborda el tema de la energía solar, y “Los Tres Tristes Tigres”, que lleva un mensaje acerca de la solidaridad y la amistad.

“Es la primera vez que participamos del evento y la experiencia ha sido bien buena. Ver a los nenes y a los adultos participando de los cuentos nos llena de satisfacción y nos muestra la importancia de la narración oral”, dijo Angelle Guzmán.

Luego de la participación del circo, los niños y niñas disfrutaron de un taller de dibujo en el que se les invitó a recrear el hermoso mural del artista Alexis Díaz, ubicado en la fachada del MAPR. Esta pieza forma parte de la nueva exhibición permanente de la institución, “Puerto Rico Plural”, que abrió al público el pasado mes.

Yarimil Figueroa, supervisora del Programa Escolar y Familiar del MAPR, indicó que la institución busca con este evento que los niños y niñas se integren a la experiencia artística desde temprana edad. Resaltó que varios de los jóvenes voluntarios que hoy forman parte del museo, participaron en algún momento de esta actividad, que también se realiza durante las navidades.

“Son actividades que promueven la participación de la familia y nosotros buscamos eso, promover que haya un acercamiento al arte a través de estas experiencias que son divertidas. Ellos agradecen mucho esa oportunidad”, dijo.