Medellín, Colombia – El poder de la prensa como influencia social protagonizó el inicio del Festival Gabo de periodismo en su séptima edición, donde grandes nombres de la industria de la comunicación llegaron para compartir con estudiantes y colegas enseñanzas y retos de la profesión.

El evento, organizado por la Fundación Gabo, presentó en su primera jornada un maratón de las mejores historias periodísticas escogidas entre 1,730 nominaciones y que son finalistas en las categorías de texto, imagen, cobertura e innovación para recibir el premio que lleva el nombre del afamado escritor colombiano, Gabriel García Márquez.

La categoría texto inauguró la programación del día con la discusión de historias de Colombia, Cuba y Brasil que relatan perfiles políticos y la exploración de las memorias de protagonistas de envenenamientos por plomo.

En imagen, los especiales multimedia “America First: El legado de una redada migratoria”, “La fiesta del fútbol” y “El drama de bucear en busca de langosta”, abrieron la conversación con la cobertura de historias en lugares que nadie más había ido.

El autor argentino del drama de los pescadores, Rodrigo Abd, aseguró que la importancia de los trabajos en esta categoría es que “es una locura pensar que detrás del escritorio se cuentan las historias”.

A esto, se sumó el tema que protagonizó las conferencias, el ejercicio del periodismo en países iberoamericanos como una sentencia de muerte. Tal es el caso de “Frontera cautiva”, uno de los trabajos nominados en la categoría de cobertura, que relata los detalles y negociaciones fallidas para liberar a tres periodistas ecuatorianos que posteriormente fueron asesinados.

La periodista Susana Morán, una de las autoras, enfatizó que “la mejor herramienta para batallar” los actos violentos contra los periodistas, es seguir haciendo periodismo.

“Crise do clima”, de Brasil, y “El país de las dos mil fosas”, de México, fueron los otros dos trabajos finalistas en esta categoría. La cobertura brasileña llegó hasta Puerto Rico para estudiar el impacto del huracán María como consecuencia del cambio climático y, analizando otros desastres, mostrar la realidad de las poblaciones afectadas por estos fenómenos.

En la categoría de innovación, la crisis climática volvió a ser tema con el informe especial “El verde palidece”, una historia sobre la selva colombiana y su explotación ilegal.

Mientras, “Mujeres en la vitrina” relata la vulnerabilidad de mujeres migrantes que deben recurrir a la prostitución, y la serie de Brasil “Uma facçao” retrata un imperio de crimen.

Rol social y la lucha contra la censura

La segunda mitad de la jornada estuvo dedicada al periodismo desde la censura y su influencia en la sociedad.

En el conversatorio “Libertad de expresión: la batalla por contar historias”, periodistas de Brasil, Nicaragua y Venezuela relataron su experiencia con los poderes políticos que quieren callar a la prensa.

Tal es el caso de Lucía Pineda, quien estuvo 172 días presa en aislamiento a manos del gobierno nicaragüense por querer callar su voz. “Solo en las dictaduras se echan presos a los periodistas”, afirmó.

De allí, el Festival destacó la importancia de continuar trabajando por la difusión de la información. La periodista mexicana y ancla de CNN en español, Carmen Aristegui, se unió a la charla “Periodismo, ¿para qué?”, donde explicó que “el periodismo es una herramienta esencial e insustituible para una sociedad que requiere estar informada”.

A esto, se unió el poderoso mensaje de la editora del diario español El País, Soledad Gallego-Díaz, quien está convencida de que, para formar ciudadanos capaces de tomar sus propias decisiones, debe existir un periodista que les informe de su entorno.

Por otro lado, el tema de ética periodística fue presentado a los asistentes en el segmento “Las obsesiones de Gabo”. La conversación liderada por la periodista colombiana Mabel Lara, deshiló la crisis de la credibilidad del periodismo.

“La constitución nos permite cumplir una labor a nombre de la sociedad”, dijo la directora de la cadena de noticias colombiana RCN, Yolanda Ruiz Ceballos, al asegurar que este derecho no da poderes personales al periodista. Según ella, el propósito de la profesión es llegar a donde otros no, no para intereses individuales sino para el bien colectivo.

Al discutir la cultura del “click” como principal manipulador de información en tiempos de redes sociales, el periodista Alberto Donadío resaltó que los valores de la profesión siguen siendo los mismos y lo que se debe buscar es una pluralidad de educación.

“Hay que trabajar con los mismos buenos y sanos criterios sin dejarse afectar por la gente que se volvió dueño de un medio de comunicación porque tiene Twitter”, agregó.