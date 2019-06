César Hernández, tenor puertorriqueño de trayectoria internacional, falleció ayer en el estado de Florida donde se encontraba de vacaciones junto a sus hijas y suegros.

El tenor tenía 48 años.

Poseedor de un instrumento vocal inigualable, don de gente, carisma y presencia escénica, Hernández supo forjarse una carrera brillante en el exigente mundo del canto lírico.

Fue el productor musical y fundador de Ópera de Puerto Rico Carlos Carbonell, quien confirmó la noticia a El Nuevo Día. Así mismo, la soprano puertorriqueña Magda Nieves, quien conversó con la viuda del tenor, quien al momento del deceso se encontraba en la ciudad de Nueva York.

“Llamé a su casa y a su teléfono porque alguien me llamó para decirme que él no estaba bien. Cuando pude hablar con su esposa Ana Laura, me confirmó su deceso. César se encontraba de vacaciones en Orlando con su familia, pasaron juntos el Día de los Padres, pero Ana Laura tuvo que regresar a Nueva York por motivos de trabajo. Me dijo que él colapsó en el hotel donde se estaba hospedando, que trataron de reanimarlo pero no fue posible. Ella iba a volar de regreso a Orlando”, contó entre sollozos la soprano quien describió al tenor como “un buen amigo y colega que siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás y que solo le deseaba lo mejor a todo el mundo. Era muy católico. La última vez que cantamos juntos fue en Navidad, en una iglesia de Trujillo Alto. Cantamos a dúo el Villancico Yaucano”.

Hernández, natural de San Juan, realizó su preparación académica en el Conservatorio de Puerto Rico y prosiguió estudios en la prestigiosa Juilliard School de Nueva York. En 1989 comenzó su carrera profesional en la Ópera de Nueva Jersey interpretando el Rodolfo de La Boheme de Puccini.

Su talento lo llevó a presentarse en los escenarios internacionales más prestigiosos del mundo de la ópera, interpretando roles estelares. Desde la Ópera Nacional de París a la Zarzuela de Madrid a la Ópera de Mónaco y la Ópera de Berlín.

Se desconocen los detalles de las exequias del destacado cantante.

Reacciones

Tras darse a conocer la noticia, el presidente de Culturarte de Puerto Rico Guillermo L. Martínez dijo que “era un gran puertorriqueño. Era tan buen cantante como tan buena persona. Siempre elegante, con clase. Estaba disponible para los eventos benéficos y brindaba de su tiempo”.

Añadió que “cantó en muchos lugares fuera de Puerto Rico, en importantes plazas. Recuerdo que una de sus primeras presentaciones fue aquí, en la década de los 90 con ópera Otelo de Verdi protagonizada por Plácido Domingo. César tuvo que hacer el papel de “Cassio” y estuvo muy a la altura de las circunstancias junto a Plácido. Luego lo recomendé para un proyecto junto a Lucianno Pavarotti y también realizó un gran trabajo”.

Por otro lado, Eduardo Arosemena, presidente de la junta de directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña, indicó que “a nombre de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña y del Centro de Bellas Artes de Santurce, extendemos el más sentido pésame a los familiares y amigos de César Hernández. Un gran exponente de nuestra cultura. Paz en su tumba y muchas gracias por tanto, Maestro”.