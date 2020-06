El ballet clásico en Puerto Rico perdió a una ferviente aliada tras el deceso el viernes de la bailarina y coreógrafa María Teresa “Nana” Badrena, a causa de complicaciones de sus padecimientos en el hígado y los riñones. Tenía 63 años.

Badrena, también reconocida entrenadora, mentora y fundadora del Western Ballet Theatre of Puerto Rico en Mayagüez estuvo hospitalizada durante dos semanas y media en el Hospital Bella Vista de este municipio. En un momento dado demostró mejoría y hubo esperanzas de que sería dada de alta pero esto no ocurrió, explicó Kelvin Santiago García, portavoz de la familia y uno de sus más cercanos colaboradores durante la más reciente década.

En la mañana de hoy, lunes, se llevó a cabo una misa para honrar su memoria en la Catedral Nuestra Señora de la Candelaria en Mayagüez. Luego, de 3:00 a 5:00 p.m. (debido a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19) se celebró el velatorio en la Funeraria Fernández de dicho pueblo. Mañana será cremada.

Hace alrededor de cuatro meses, Badrena llegó a un acuerdo para fusionar su escuela con la de Santiago, llamada Escuela Mayagüezana de Ballet y Artes Escénicas Eugenio María de Hostos y crear la compañía Western Ballet Theatre Company of Puerto Rico Nana Badrena.

“El compromiso que hice con ella es que su nombre va a vivir en la historia de la danza de Puerto Rico, de Mayagüez (ciudad donde vivió durante las pasadas dos décadas) y del mundo”, explicó el también bailarín y profesor de ballet.

A pesar de sus dolencias físicas, Badrena se mantenía activa con el deseo de aportar al desarrollo del ballet clásico en el área oeste, donde existen menos oportunidades para este tipo de arte que en la zona metropolitana. Durante sus últimos meses de vida estuvo planificando la nueva puesta en escena de “Drácula”, una de sus piezas favoritas y que le ganó reconocimiento porque fue ella quien creó el “pas de deux” de la versión creada en Cuba que luego se ha presentado en diferentes teatros del mundo.

Durante su carrera, a Badrena le unieron lazos profesionales y de amistad con diferentes personalidades del mundo del ballet, incluyendo Laura Alonso, hija de la primerísima bailarina Alicia Alonso y el bailarín Fernando Alonso, fundadores del Ballet Nacional de Cuba. En este país colaboró también en otras obras. La puertorriqueña laboró, además, con el Northern Ballet de Manchester en el Reino Unido.

Santiago recordó que cuando la coreógrafa se estableció en el oeste hace más de 15 años sus primera piezas fueron realizadas por bailarines extranjeros que confiaban en su trabajo. Poco a poco, agrupó un cuerpo de artistas locales y se ganó el respeto de muchos con quienes trabajó.

“Todo el mundo sabía quién era pero la conocí en 2009 y desde entonces no dejé de colaborar y relacionarme con ella. Creía mucho en las personas. Me empujó a ser mejor bailarín, mejor persona. Muchas de las cosas que he hecho en mi carrera han sido con ella o gracias a ella. Tenía todo el compromiso del mundo con el baile”, afirmó el bailarín Wayne Riport.

Por su parte, Marena Pérez, directora artística y primera bailarina de Mauro Ballet describió a Badrena como un ser incansable, sobre todo cuando se trataba de procurar justicia para los bailarines del país.

“Lo más que recuerdo es que nos trataba como mamá pollito. Nos daba inspiración, ya sea ensayando o haciendo teatro. Siempre ofrecía esa inspiración para trabajar y seguir adelante. Nunca te dejaba estresarte. Buscaba la manera, cuando algo no te salía, de hacerte crear, como bailarina y coreógrafa”, indicó.

Entre sus trabajos en Puerto Rico estuvo la coreografía del clásico Cascanueces para Pro-Danza en 1990. En República Dominicana fue galardonada con el premio a la Mejor Coreógrafa por su trabajo “Tierra”. Además de su faceta como instructora de baile, era quien manejaba en el oeste Aprodanza, asociación de profesionales de la danza en Puerto Rico.

En 2017, llevó a escena “Amanda, mi tragedia”, una pieza de ballet que había escrito hacía más de dos décadas (en la década de los años noventa), cuando se encontraba colaborando con el Ballet Theatre of Pennsylvania. La misma era una danza narra que narra la historia de una chica -la mayor de tres hermanas- que enfrenta el dolor de tener que renunciar al amor porque debe entregarse al cuidado de sus padres hasta que ellos mueran

En aquel momento contó en entrevista con El Nuevo Día que su deseo de estar en la isla la hizo regresar a fundar su propia escuela y compañía. Desde entonces, mantuvo el compromiso de promover el ballet clásico y decía que para ella los bailarines eran el equivalente al lienzo en blanco para un pintor. Su mayor motivación era estimularlos a alcanzar su potencial.

“Esa zapatilla nadie se la puede poner. Cae el telón aquí pero sube ”, dijo Santiago al reconocer la entrega de su colega y amiga a lo largo de los años. “Hoy bajó un telón en la tierra para ella, pero se abre en el cielo para hacer nuevas coreografías. Su danza nunca va a morir”, apuntó.