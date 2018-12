El actor Lin-Manuel Miranda arribó hoy, jueves, a Puerto Rico para continuar con la preparación para el estreno en la isla de su laureado musical “Hamilton”, el cual se llevará a cabo del 11 al 27 de enero, en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

Este evento estaba pautado para celebrarse originalmente en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, pero la semana pasada la producción del musical sorprendió al moverlo a última hora a la Sala de Festivales del CBA aludiendo a razones de seguridad.

El actor y libretista dijo que tomaron la decisión de mover el espectáculo porque “no queríamos correr el riesgo de que algo sucediera”. “Cuando la seguridad era una pregunta y Bellas Artes era una opción, eso fue una decisión fácil”, dijo en conferencia de prensa, celebrada en el terminal JetBlue del aeropuerto Luis Muñoz Marín, en Carolina, donde fue recibido con música típica de Decimanía.

Miranda, quien expresó satisfacción y alegría de finalmente estar en la isla para presentar la producción, comentó que su relación y compromiso con la Universidad de Puerto Rico y los estudiantes será para toda la vida y no descartó en un futuro presentar una producción en el escenario de la institución. Expresó que esta semana recibió la carta de los estudiantes de la institución, quienes pedían que reconsiderara su decisión, pero fue claro que “la decisión está tomada”.

“Mi relación con la universidad será para toda la vida. Mi papá estudió en la universidad, tengo primos que están estudiando ahora mismo allí, así que esa conversación y relación continúa. Esto no acaba en enero, esto es una relación que continuará”, compartió.

El galardonado actor, quien abogó por la Ley Promesa para Puerto Rico, también se expresó sobre esa acción que le ha valido múltiples críticas. Señaló que en su momento lo hizo porque pensó que de todas las opciones esa era la menos mala país, pero fue enfático en que cree que la deuda que enfrenta la isla debe ser “perdonada” y que los universitarios no deben pagar los platos rotos.

“No puedo meterme en una máquina de tiempo. Abogué por ese alivio porque lo necesitábamos y de todas las opciones esa fue la menos mala, pero no creo que se deba estrangular el país. Creo que la deuda debe ser perdonada. No puedo ir hacia atrás y cambiar eso, pero no creo que las medidas de austeridad deban ser estrangular a la gente, a los universitarios. Ellos son las personas que necesita el país para echar adelante. Me siento inspirado por ellos”, opinó.

Lin-Manuel Miranda estableció que la razón para presentar “Hamilton” en Puerto Rico siempre ha sido ayudar en la recuperación de la isla y que todo lo que recaude el musical irá para la Fundación Flaboyán, que se dedica a apoyar a artistas e instituciones culturales. Precisó que la meta con las 23 funciones que se celebrarán es recaudar $15 millones que irán a organizaciones y artistas del patio. Desde que presentó “In The Heights” en Puerto Rico, en el 2011, el cual se presentó en el Centro de Bellas Artes de Santurce, la misión de Lin Manuel es presentar todas sus producciones en el país, pues entiende que no todo el mundo tiene acceso a Broadway.

“Los productores saben que toda obra que haga tiene que presentarse en Puerto Rico”, dijo sonriente.

El actor comentó que está ansioso de encarnar nuevamente a “Alexander Hamilton”, personaje que no interpreta desde el 2016, año que pausó para continuar con otros proyectos entre ellos la película “Mary Poppins Returns”. Sobre los boletos, estableció que dentro de los próximos días la producción se encargará de informar a todos aquellos que hayan adquirido entradas para que puedan disfrutar del musical.

La llegada de Lin-Manuel Miranda, quien arribó junto a todo el elenco del musical, también sirvió para que la Compañía de Turismo de Puerto Rico y su directora, Carlos Campos, presentara una nueva campaña en la que el actor figura como narrador y la isla como protagonista. Esta iniciativa consta de ocho capítulos de menos de cinco minutos de duración cada uno, donde Lin Manuel recorre lugares icónicos de la isla, junto a varias personalidades, entre ellas Lucecita Benítez, Denise Quiñones, Willito Otero e Isel Rodríguez, entre otros. Esta campaña, que fue producida por Cinetrix y dirigida por Gabriel Coss, forma parte de los esfuerzos de la Compañía de Turismo y Lin Manuel Miranda para atraer turismo al país.

El secretario de Estado, Luis Rivera Marín, y la directora de la Compañía de Turismo, Carla Campos, así como la presidenta de mercadeo de JetBlue, Elizabeth Windra, le dieron la bienvenida al director y libretista. Rivera Marín catalogó al actor como el “embajador de Puerto Rico” ante el mundo y dijo que su visita y presentar su musical en la isla era el “mejor regalo de navidad” para el país.

“Hamilton”, que narra la vida de uno de los padres fundadores de Estados Unidos, Alexander Hamilton, estrenó en Broadway en 2015. La acogida al musical fue inmediata recibiendo excelente crítica de la prensa especializada. En el 2016 el musical ganó 11 premios Tony, un Grammy y recibió el premio Pulitzer en la categoría de drama. El musical está inspirado en la biografía de Hamilton escrita por el historiador Ron Chernow.