El compositor, músico y actor Hugo Sebastián Ramos es descendiente de las actrices puertorriqueñas Ángela y Esther Mari, madre y abuela respectivamente, e hijo del dramaturgo Roberto Ramos Perea, por lo que le va bien aquel dicho que reza que “De casta le viene al galgo”.

“Crecí junto a mis padres, y el ambiente artístico ha sido algo normal para mi vida. Los veo como mis guías, mis maestros, esos que me mantienen enfocado, que me ayudan a lograr lo que valoro”, expresó el joven de 18 años, quien compuso la música de la obra puertorriqueña “La Carreta”, que estará en escena hasta mañana en el recién reinaugurado Teatro de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

El director Armando Santos de la compañía teatral Sol y Luna fue quien le comisionó esta tarea.

“Fue una experiencia brutal, de mucho aprendizaje porque es la segunda vez que compongo para teatro y para una obra tan diferente, en otra época y otros personajes diferentes. Es un cambio, que como compositor para mí fue muy importante destacar la diferencia de una obra y otra por el estilo de música que llevaba cada una”, expresó el músico en entrevista con El Nuevo Día.

Y es que a su corta edad, Hugo Sebastián recibió una reseña del crítico español Santiago Martín Bermúdez en la revista Scherzo de España dedicada a la música clásica y de ópera, por la música original de la pieza “La maestra Yanqui” que fue escrita por su padre, el profesor Ramos Perea. El articulista se refiere a la música que el adolescente le envió para su consideración, como “la atmósfera de la escena”.

“Para mí esa crítica significa un montón porque no esperaba que el disco que grabé llegara tan lejos, aunque sí sabía que era buena música. Estudio arte dramático, soy actor del Conservatorio de Música, y mi padre me dijo un día ‘tocas piano, vamos a ver si puedes hacer la música original de La maestra Yanqui’, y aquí está”.

“Para grabar la música de “La maestra Yanqui” participé en todos los ensayos desde las primeras lecturas. Tenía que tener presente cómo eran los personajes, sus emociones, hasta que comenzó a coger vida, que hice el clic. Cuando me iba a casa me imaginaba la escena y qué podía agregar, lo veía no en la voz de los actores, sino en sus sentimientos”, comentó.

Por su parte, la madre del compositor, Ángela Mari, también forma parte del elenco de “La Carreta”.

“Me emociona que Hugo y yo vamos a estar en escena juntos, y que su música va a estar acompañándome desde dos lugares distintos, yo como actriz y él como músico. Nunca me imaginé una experiencia como esa”, expresó la conocida actriz.

Enamorado de la música

Hugo Sebastián ansía aprender.

“Desde muy chiquito, mi abuela (Esther Mari) se sentaba conmigo a tocar el piano, y desde chiquito estoy yendo al teatro con mi madre y mi abuela, viendo los ensayos, pero nunca pensé ser artista. Quería ser ingeniero, jugaba con papel construyendo cosas mientras iba descubriendo que era más difícil las matemáticas, y que yo era un creador. Empecé con el piano porque es el mejor instrumento para la composición, tiene todas las notas y todos los acordes. Quiero componer, hablar de lo que siento a través de la música, y llevo tres años enfocado en la música”.