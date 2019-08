La connotación metafórica de la palabra polvo cobra relevancia cuando se adentra en una historia que delata la infidelidad consumada en el acto sexual, que narra las cadenas de un pasado con el cual se pretende hacer invisible o se asume desde la reconstrucción de readaptarse a un nuevo espacio.

Con estas tres miradas el escritor y profesor puertorriqueño Javier Ávila aborda su nueva novela “Polvo”, tras seis años depurando y trabajando en una historia cargada de acción y misterio.

Ávila, el primer latino seleccionado “Profesor del año” en Pennsylvania por por la Fundación Carnegie para el Desarrollo de la Educación y el Concilio para el Desarrollo y el Apoyo a la Educación, llegará este jueves a su patria a presentar la novela en la Librería Libros AC Barra & Bistro en San Juan. La presentación oficial será a las 7:00 p.m., abierta al público en general.

El doctor en filosofía radicado hace 14 años en Pennsylvania detalló que la culminación de esta nueva obra arroja grandes satisfacciones ante la creación de un libro atrevido, ágil y que coloca al lector en la decisión de devorar con inmediatez la trama.

Ávila tardó seis años en gestar la novela debido a que se encontraba inmerso en el exitoso proyecto “The Trouble With My Name”, que lo ha llevado por más de dos años a diversos destinos con más de 115 funciones en y fuera de los Estados Unidos.

“Tardé todo este tiempo por el éxito del show, ya que decía ‘esto va a llegar a su fin en algún momento’, pero al ver que el show no iba a parar entonces retomé la novela. Es de mis libros que por los elementos es el más parecido a ‘Different’ (2001). Es un libro atrevido, si lees las primeras cuatro páginas te quedas pegado en la historia y lo vas a leer de inmediato. Está narrado en primera persona y se trata de una historia cautivadora”, detalló el escritor en entrevista telefónica en El Nuevo Día.

El personaje de la novela es Vicente Acevedo, un traductor que se considera un empedernido seductor y mujeriego. Tras la muerte de su madre, Vicente decide regresar a Puerto Rico para atar cabos sueltos en los que se encuentra con el polvo del pasado en la que se desatan misterios, miedos e intrigas.

El profesor precisó que en ese sentido la novela presenta un retrato peculiar de la diáspora puertorriqueña en los Estados Unidos, desde la perspectiva del boricua que trata de readaptarse a la isla.

“Todos los personajes de mis obras tienen algo mío. Este en particular presenta la parte académica, lo otro de ser mujeriego y la guerra de emociones que devela en nada se parece a mí. No soy yo. En ese sentido me pareció genial adentrarme a una voz distinta a mí. Lleva toda una filosofía de vida de estar desatado emocionalmente con las personas que seduce. El contexto de polvo tiene diversas vertientes metafóricas desde el eufemismo del acto de la intimidad hasta arrojarse o vestirse con capas de polvo en un intento por protegerse y esconder sus miedos”, explicó el poeta, quien por ocho años fue profesor en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y luego en el Northampton Community College.

La novela utiliza el diálogo para aumentar la intensidad de la trama que culmina en un final inesperado.

“El asesinato que sucede no es el verdadero misterio, el misterio es otro y es la gran sorpresa de la obra”, adelantó el escritor que ansía compartir con el público boricua que ha respaldado sus obras literarias a través del tiempo.