Sarah Jessica Parker pone fin a un rumor y confirma romance con otro actor de Hollywood

La confesión ocurrió en vivo durante su participación en el programa “ Watch What Happens Live with Andy Cohen”, sorprendiendo tanto a la audiencia como al propio presentador.

Aunque breve, el romance entre la protagonista de “Sex and the City” y el actor de “Leaving Las Vegas” fue objeto de especulaciones desde que ambos coincidieron en la película “Honeymoon in Vegas”, en 1991. Sin embargo, nunca se había confirmado hasta ahora. El vínculo no prosperó, y un año después, la actriz inició su historia de amor con el actor Matthew Broderick, con quien se casó en 1997 y ha formado una sólida familia.