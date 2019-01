La cuenta de Twitter de la obra "Hamilton" anunció hoy que el presentador Jimmy Fallon viene de camino al Caribe, cuya visita incluirá hacer uno de sus programas de televisión de "The Tonight Show With Jimmy Fallon" en Puerto Rico, como parte de la presentación del musical

"@FallonTonight viene de camino a un lugar en el Caribe!", lee la publicación.

