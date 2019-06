Las escaleras de madera que dan acceso al taller-biblioteca del artista plástico José R. Alicea son un anticipo del variopinto mundo que es espacio creativo y testigo de una extensa y rica trayectoria creativa.

Allí, los lienzos, los paneles de madera con grabados, las pinturas, los pinceles y el caballete conviven con vasijas, discos compactos de música y cientos de publicaciones que ocupan los extensos libreros que cubren las paredes. Van desde los libros de arte: Pablo Picasso, Paul Gauguin, Francisco Goya y Leonardo da Vinci, entre otros “amigos viejos” como le llama Alicea; hasta enciclopedias, libros de mapas y de arqueología, una colección de la revista National Geographic, las Obras Completas de Eugenio María de Hostos y Photoshop.

Esa diversidad de intereses que demuestran sus libros da cuenta de una vida que se ha distinguido por el hambre de saber, por la educación y por la experimentación en el arte.

A sus 91 años continúa produciendo y acaba de publicar el libro José R. Alicea, Espejo de la humanidad, en el que directores de museos lo describen como: “Uno de los últimos forjadores de la plástica puertorriqueña vivo y todavía activo…” y “…uno de los grandes cartelistas del arte puertorriqueño”.

“Para mí el arte es comunicación. Tiene que decir algo, si no lo dice está fuera de mi ámbito. Mis cosas tienen que decir algo”, explica Alicea sentado en el taller en el que “prácticamente” vive y donde me muestra una de sus libretas con apuntes gráficos plasmando las primeras ideas de sus obras, con temas, medidas y orden en que las desarrollará.

Sus obras recogen vivencias de su niñez como el baquiné y la Masacre de Ponce de 1937, temas políticos, culturales y sobre la mujer, entre otros. “En mi obra hay muchas mujeres porque la mujer tiene importancia. Tienen sus ideas y trabajan y eso hay que hacer que se vea. (En mi obra) tengo mujeres poetas, heroínas grandes como Lolita Lebrón y mujeres artistas. La mujer para mí es un tema único”.

Uno de los grandes de la plástica

La historia de Alicea comenzó en el barrio Bélgica, de Ponce, a donde su madre Esmeralda Alicea regresó luego de separarse de su padre en Nueva York. Lavando y planchando ropa, lo crió a él y a sus cuatro hermanos, esfuerzo que el artista honraría más tarde omitiendo el apellido paterno en su firma.

De niños “hacíamos crucigramas y dibujitos, y cuando hacían deporte daba la coincidencia que yo era el más malo y me dejaban fuera y yo aprovechaba a hacer dibujitos”, dice sobre el interés por el arte, que a los 10 años lo llevó a hacer competencias de dibujo de tirillas cómicas con un compañero de clases.

A los 11 años ya era aprendiz de ebanista ganándose 25 centavos semanales; a los 12, se graduó de octavo grado; a los 15 años y medio, luego de una inscripción en la que se puso más edad, fue reclutado por el Ejército. A los 18 años ya era veterano de esa rama militar.

Aprovechó programas a los que tenía acceso por ser veterano y terminó sus estudios de cuarto año, luego de lo cual estudió con don Miguel Pou. “Ahí aprendí la técnica del color y el dibujo”, recuerda.

Su vida laboral incluyó ser propietario de un taller de rótulos en Ponce decorador de vitrinas para la New York Department Store e ilustrador del Departamento del Trabajo hasta que, en 1959, fue reclutado por Don Ricardo Alegría para que fuera asistente del artista Lorenzo Homar en el Taller de Gráfica del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Allí fue parte del renombrado grupo de artistas del que también formaron parte Rafael Tufiño, Carlos Raquel Rivera, Avilio Cajigas y José Manuel Figueroa. Poco tiempo después renuncia al Taller, lo nombran director artístico de la Revista del Café y comienza a hacer exposiciones individuales y colectivas y a ganar premios. En 1966 se funda la Escuela de Artes Plásticas y fue reclutado como profesor de grabado, institución en la que trabajó durante 32 años.

“Me retiré no porque no me gustara, sino por los tapones y los problemas en la carretera. Pero me encantaba la enseñanza”, cuenta el artista ponceño.

Sus deseos de aprender lo llevaron a viajar, en Londres compró un libro sobre cómo hacer papel y en 1970 comenzó a experimentar con corteza de árboles, plantas y hasta cáscaras de ajo, cebolla y otros materiales.

“El papel estuvo olvidado por muchísimo tiempo y hubo un auge hace como 40 años, que trae el papel a los talleres de arte. Empecé a buscar las plantas que eran familia de las que mencionaba el libro y encontré en Cayey y Aibonito”, revela.

Sobre su diversificación, Alicea señala que “siempre me ha gustado la experimentación, hubiese sido científico o algo así. Desde la primera vez que empecé el grabado, ahí empecé a buscar otras formas. Antes era solamente serigrafía y grabado en madera y yo empecé a buscar y a leer por mi cuenta. Estudié pintura y dibujo con don Miguel Pou y con Homar aprendí serigrafía y grabado. Todo lo demás lo he aprendido a base de quemarme los dedos”, dice y se sonríe.

En su crecimiento intelectual también se cuenta su interés por la arqueología. “Colecciono, no soy un experto”, indica sobre las vasijas que tiene en su taller, la mayoría de República Dominicana. Su afición lo llevó a investigar y publicar el libro Conjeturas y Realidades en el Arte Taíno.