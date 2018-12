El vicepresidente de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend), José Torres Rosario, lamentó el viernes en la noche la movida del musical ‘Hamilton’ del Teatro de la Universidad de Puerto Rico al Centro de Bellas Artes de Santurce.

“Nosotros desconocíamos de tal situación”, reaccionó Torres Rosario a El Nuevo Día.

“Siempre estuvimos claros en las reuniones con el señor Luis Miranda (padre de Lin-Manuel Miranda) y Ender Vega (productor) de que no íbamos a reaccionar, no íbamos a hacer nada que pudiera poner en peligro la puesta en escena del musical Hamilton. Tenían esa información desde siempre”, agregó.

La Heend aprobó un voto de huelga el pasado 7 de diciembre ante el temor de la eliminación del convenio colectivo. Además, el sindicato le envió una carta a Lin-Manuel en la que expuso el conflicto que lleva con la administración universitaria.

El jueves, la UPR propuso la eliminación de exenciones de matrícula que actualmente reciben miembros del sindicato, sus hijos y cónyuges, alegando que representan ahorros requeridos por la Junta de Supervisión Fiscal.

El viernes durante el día, la Junta de Directores aseguró que, pese al tranque en la negociación, las funciones de "Hamilton" en el Teatro dentro del Recinto de Río Piedras no se verían afectadas por las acciones de la Heend y auguró que se iría a huelga una vez culminaran las presentaciones el 27 de enero.

“Si ellos (la UPR) no pudieron asegurar que Hamilton se quedara es una decisión de la UPR. No tiene nada que ver con nosotros. Nosotros hicimos un señalamiento de que había una situación en la universidad que el señor Lin-Manuel Miranda debía conocer. El que diga que fuimos nosotros se equivoca. No somos los únicos trabajadores que estamos negociando. Hay profesores y estudiantes en las mismas. No sabemos si ellos iban a hacer un tipo de acción”, explicó Torres Rosario.

“Lamentamos esa situación, pero estamos enfocados es la negociación colectiva. Hamilton entró en este proceso como una acción accidental. Esta situación (del convenio colectivo) data de un año y medio”, recalcó.

La Heend agrupa a 4,000 empleados de la UPR. De estos, aproximadamente 600 empleados y sus hijos o cónyuges -del total de 55,000 estudiantes en los 11 recintos- se afectarían por la eliminación de las exenciones de matrícula.