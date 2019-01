Un cumpleaños inolvidable tendrá hoy el dramaturgo y compositor Lin-Manuel Miranda rodeado de universitarios puertorriqueños que le regalarían energía, buenas vibras y juventud en la función del musical "Hamilton" en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes (CBA), Luis A. Ferré en Santurce.

El galardonado actor cumple 39 años y lo va a festejar en las tablas de la tierra que vio nacer a su padre Luis Miranda y que reconoce como su patria.

El musical sube a escena hoy, miércoles en dos funciones, la primera a la 1:30 p.m. para universitarios y la segunda a las 7:30 p.m. para público general en el CBA.

“Siempre pensamos en este (momento). Lin-Manuel añoró que este día llegara. Las artes para él fueron importantes desde que él era un niño. Impulsar y aplaudir a tantos estudiantes que llegaron desde temprano (ayer) para sus boletos de Hamilton nos llena de humildad y de orgullo. Especialmente un día como hoy que es su cumpleaños y tiene dos funciones, la primera para gente joven ", reveló el padre del actor que apareció en la plazoleta Juan Morel Campos cerca de las 6:00 a.m. para saludar a los cientos de jóvenes que pernoctaron en fila desde ayer en las afueras del CBA para adquirir los 1,000 boletos reservados para la función de los universitarios.

Los primeros estudiantes en llegar al CBA fueron una familia de hermanos de Las Piedras, Thai y Juan H. Ortiz. Los universitarios llegaron ayer a las 8:00 a.m. y permanecieron en la fila casi 24 horas consecutivas para ser los primeros en adquirir los boletos.

Las dos estaciones de la boletería abrieron al filo de las 7:30 a.m. y alrededor de las 10:00 a.m. concluyó la venta de boletos para los estudiantes universitarios con identificación y matrícula vigente en alguna universidad de Puerto Rico. Luego inició la venta de boletos para público general.

Una de las que salió eufórica al obtener su boleto, fue la joven Camila Rodríguez, estudiante de la Universidad Interamericana en Cupey. La estudiante no podía contener su alegría y desde adquirió su boleto no paró de gritar. Ella brincaba de la emoción, mientras se agarraba su abundante cabellera rizada y mencionaba y una y otra vez: “No lo puedo creer, voy a ver a Lin-Manuel y a cantarle!”.

Camila Rodríguez

“Hay que bailar y celebrar. Tengo mi boleto y estoy súper pompea. Pasamos toda la noche en la esquina de la (calle) Diego. Vinieron camiones y carros…Hasta un señor que estaba janguendo y nos dijo; ‘que éramos unos duros’. ¡Es verdad! Estoy súper pompeada y voy con mi primo que es músico y me cuenta todo lo que estaba pasando en la música. Vi In the Heigths en New York porque pasé algunos veranos allá…(grita). Lo voy a ver en el Centro de Bellas Artes de Puerto Rico y no lo puedo creer", indicó la joven entusiasta que aprovechó e interpretó el tema de Feliz Cumpleaños para Lin-Manuel.

Con la misma alegría de Camila, cientos de estudiantes adquirieron los anhelados boletos del musical galardonado con un Pulitzer en Drama en el 2016.

El padre de Lin-Manuel, agradeció el respaldo y la exitosa acogida que ha tenido la pieza teatral en Puerto Rico y el apoyo por parte de cientos de turistas que han llegado a la isla.

"Lo más importante es todas las personas que han venido a Puerto Rico a hacer cosas buenas. Por otro lado, igual de importante es la acogida que le han dado a mi hijo el pueblo puertorriqueño. De sentarse en las seis funciones que hasta ahora hemos tenido. Ver las ovaciones cuando ni siquiera ha abierto la boca. Sé que esos aplausos de amor por el trabajo que viene haciendo por Puerto Rico y el orgullo que siente por Puerto Rico", aseguró el padre del actor en un aparte con este medio.

Por último, Miranda, padre sostuvo que todavía hay muchas cosas por hacer en la isla "desde el cabildeo del Congreso hasta el trabajo que seguiremos haciendo para levantar a Puerto Rico. Aunque eso es poco para lo que Puerto Rico le está dando a mi hijo".