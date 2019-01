Tal y como adelantó la producción, 1,000 estudiantes universitarios en Puerto Rico tendrán la oportunidad de presenciar la edición matiné del musical "Hamilton"mañana a la 1:30 p.m. a un costo de $10.

Según se informó hoy en un comunicado, esta será la única oportunidad exclusiva para que estudiantes adquieran un boleto a bajo costo.

A continuación, incluimos los detalles provistos por la producción para quienes planifiquen asistir mañana:

- Los interesados deberán llevar la identificación de la universidad en Puerto Rico a la cual pertenecen y su programa de clases vigente, correspondiente al semestre o trimestre que inició en 2019.

- Los primeros 1,000 estudiantes que estén en fila en la Plaza Juan Morell-Campos, localizada en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré y que presenten los documentos anteriormente descritos, entrarán a la función de la 1:30 pm. Solamente, se aceptará pago en efectivo.

- A partir de las 7:00 a.m., iniciará el proceso de identificar a los estudiantes en fila que cumplan con los requisitos. Se les proveerá una pulsera de mano y se le estampará un sello, también en la mano, el cual será requerido al momento de la compra del boleto. La venta de los asientos comenzará a las 8:00 a.m.

- Los estudiantes que no posean los documentos designados (identificación de la universidad donde estudia en Puerto Rico y programa de clases vigente 2019) no serán elegibles para participar. Igualmente, aquel estudiante que pierda su pulsera de mano o pierda su sello de mano, no podrá entrar al teatro a ver la función.

- Todos los boletos adicionales para la función matiné de "Hamilton" de mañana serán vendidos a través de la lotería digital diaria de Hamilton solo a residentes de Puerto Rico. Los ganadores deberán presentar evidencia de su residencia en la isla.

Un total de 10,000 boletos para la puesta en escena por tres semanas de "Hamilton" serán vendidos a un costo de $10 cada uno a los residentes de la isla exclusivamente a través de la lotería. Esto incluye 275 boletos por función aproximadamente, además de los asientos vendidos para los matinés de mañana y el 23 de enero.

La lotería inicia a las 11:00 a.m. dos días antes de la fecha de cada presentación y concluye a las 9:00 a.m., el día previo a la función.

"Hamilton", del dramaturgo y actor de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, subió a escena en Bellas Artes el viernes y se presentará en la isla hasta el 27 de enero. Los fondos recaudados de la presentación en Puerto Rico serán destinados al Fondo Flamboyán para las Artes, creado por Miranda, su familia y la Fundación Flamboyán para organizaciones en Puerto Rico.