La escritora puertorriqueña Mayra Santos-Febres fue galardonada con el Gran Premio Literario que otorga la Academia Nacional de Farmacia en Francia, por su novela de 2015, "La amante de Gardel".

Este galardón anual reconoce las obras literarias más novedosas con relación a temas de medicina, farmacia y otros aspectos de la salud.

"El premio de la Academie Nacionale de Literatture a ‘La amante de Gardel’ me ha dado la oportunidad de seguir contando las historias de mi pueblo y de darle visibilidad a sus contribuciones al bien de toda la humanidad y de todas las personas que viven en estos tiempos y en este planeta. Quedo agradecida y orgullosa de mi pueblo y de este premio, que no es para mi, sino para mi isla, sus valientes mujeres y las lecciones de alianza e integración que me enseña mi raza y personas íntegras de todas las razas”, sostuvo la directora ejecutiva del Festival de la Palabra, mediante comunicación escrita.

Según Santos-Febres, “La amante de Gardel” es una novela que se basa en hechos poco conocidos por la humanidad. El texto aborda y explica la problemática salubrista y social de los experimentos realizados en los cuerpos de mujeres puertorriqueñas, pobres, del centro de la isla y arrabales para el desarrollo y la producción de la píldora anticonceptiva.

“Me causa muchísima gratitud el saber que en momentos en que Puerto Rico pasa por otro momento de prueba, a raíz de los terremotos que dieron comienzo el 28 de diciembre, puedo ser portavoz de la valentía, la resiliencia y la historia de un país que confronta adversidad con orgullo y desde la ética del apoyo incondicional y mutuo”, confesó Santos-Febres.

“La amante de Gardel”, también basa su historia en la llegada del argentino Carlos Gardel a Puerto Rico para el 1935. Según narra la escritora, la gira de Gardel por la isla se ve interrumpida por un intempestivo problema de salud. Micaela Thorné, una mujer negra descendiente de una estirpe milenaria de curanderas, es elegida como la encargada de velar amorosamente por los cuidados de Gardel. Durante los 27 días que quedan recluidos en la habitación de hotel, cuenta el libro, viven un intenso y fogoso romance.